Первая лига во вторник. 12 тур стартует с обеденного дерби Донбасса

Внимание, среди недели стартует 12 тур в Первой лиге! Только в воскресенье завершился 11-й, а в следующее начнется 13-й. Просто запомните - это если кто будет будет говорить о «расслабленном графике украинского чемпионата» в противовес условно "английским-немецким-итальянским".

Сегодня состоится только один матч, его можно посмотреть на YouTube-платформе официального телетранслятора ТК Футбол - "Первая лига".

А можно и посетить. Что интересно, в Киеве на НТК имени Банникова, где обычно проводит домашние матчи команда "олимпийцев", а в городе Чернигов на арене "Юность".

13:15 Олимпик (Донецк) - Краматорск

Как все понимаем, это достаточно условно дерби Донецкой области. Потому что город Краматорск был освобожден от российских оккупантов в 2014-м, а собственно для областного центра, Донецка, этот празник еще предстоит. Поэтому и "Олимпик" давно базируется в Киеве да еще и большинство футболистов сюда пришли в межсезонье из киевского клуба "Рубикон". А президент прошлосезонных олимпийцев из УПЛ, Владислав Гельзин, по официальным требованиям УАФ был вынужден отойти от футбола.

Современный "Олимпик" утверждается в середине турнирной таблицы, пока на 7 месте. Его соперник из города Краматорск (в прошлом сезоне назывался "Авангардом") - на 11-м. Обе команды хороши в силовой борьбе.

Соперники уже определились с формой на игру.

Олимпик сыграет в голубой форме, Краматорск - в зелёнойhttps://t.co/PlFISPMYaG pic.twitter.com/9QbNQgkYLz — FC Olympic (@fcolympic_don) October 5, 2021