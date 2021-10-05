Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист исключил из заявки вингера Жо, его номер подобрал плеймейкер Балули
А вот на сайте ФК "Металлист" игрок остается
Фото: Синтія Ванзелла/RBS Agency
У харьковского "
Его номер "10" взял себе французский легионер, плеймейкер и один из лидеров Фарес Балули.
Уже в этом сезоне Жо сыграл в 5 матчах Первой лиги и в 1 поединке Кубка Украины. Отличился 4 голами. "Металлист" был его первым клубом вне родной Бразилии. А 31 августа у себя в соцсетях Жонатан попрощался с харьковскими болельщиками и ушел из клуба.
К слову, на официальном сайте "Металлиста" Жонатан дальше присутствует. Уже с номером "9". До сих пор почему-то не было и официального сообщения клуба о его уходе.
Популярное сейчас
- Лучшая реклама шин. Жоржиньо и Маунт жестко поиздевались над Вернером
- Клуб Первой лиги отказался от голкипера Десны
- Матч Второй лиги не состоится. Хозяева не имеют возможности провести игру
- Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами"
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Новости по теме
- 20:58 Украинские Металлист = пенальти. Но победа - заслуженная. Металлист - Оболонь 3:0
- 19:42 Украинские "Пенальти-команда" из Харькова: 4 матча - столько же 11-метровых. Олимпик - Металлист 1:2
- 20:38 Украинские Металлист в матче с толкотней и голом-шедевром громит лучшую атаку лиги. Прикарпатье - Металлист 1:4