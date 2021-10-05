Металлист исключил из заявки вингера Жо

У харьковского " Металлиста " произошли изменения в заявке на сезон Первой лиги 2021/22. Из нее исключен бразильский фланговый 31-летний атакующий хавбек Жо (Жонатан Оливейра да Силва). Он выступал за команду Александра Кучера с 26 февраля.

Под его номером "10" играет французский легионер, плеймейкер и один из лидеров Фарес Балули.

Уже в этом сезоне Жо сыграл в 5 матчах Первой лиги и в 1 поединке Кубка Украины. Отличился 4 голами. "Металлист" был его первым клубом вне родной Бразилии. А 31 августа у себя в соцсетях Жонатан попрощался с харьковскими болельщиками и ушел из клуба.

Причину называл UA-Футбол.

К слову, на официальном сайте "Металлиста" Жонатан дальше присутствует. Уже с номером "9". До сих пор почему-то не было и официального сообщения клуба о его уходе.