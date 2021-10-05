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Металлист исключил из заявки вингера Жо

Первая лига
Обновлено
(4 голосов)

А вот на сайте ФК "Металлист" игрок остается

Металлист исключил из заявки вингера Жо

Фото: Синтія Ванзелла/RBS Agency

Новина українською

У харьковского "Металлиста" произошли изменения в заявке на сезон Первой лиги 2021/22. Из нее исключен бразильский фланговый 31-летний атакующий хавбек Жо (Жонатан Оливейра да Силва). Он выступал за команду Александра Кучера с 26 февраля.

Под его номером "10" играет французский легионер, плеймейкер и один из лидеров Фарес Балули.

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Уже в этом сезоне Жо сыграл в 5 матчах Первой лиги и в 1 поединке Кубка Украины. Отличился 4 голами. "Металлист" был его первым клубом вне родной Бразилии. А 31 августа у себя в соцсетях Жонатан попрощался с харьковскими болельщиками и ушел из клуба.

Причину называл UA-Футбол.

К слову, на официальном сайте "Металлиста" Жонатан дальше присутствует. Уже с номером "9". До сих пор почему-то не было и официального сообщения клуба о его уходе.

Металлист исключил из заявки вингера Жо - изображение 1
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В статье: Первая лига Жонатан Фарес Балули Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Alexpri (Харьков)
05.10.2021 в 17:18
Что за тема? Когда ушёл была публикация. Зачем оставлять в заявке? Не о чем больше писать? Как-то бедненько у вас получается
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0
0
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SeventyFour (Phoenix)
05.10.2021 в 12:25
Чувак понял кто такой ярик
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+1
-7
vladislav (Харьков)
05.10.2021 в 15:16
Твой комент называется пердежом в лужу
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+4
0


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