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Игрок из Первой лиги получил вызов в сборную Украины U-19 и отправился с ней на отбор к Евро-2022
Конечно, не национальной. Но все же
Фото: fcavangard.com
Егор Гуничев из клуба "
18-летний Гуничев будет одним из двух номинальных нападающих команды. Всего в составе команды Езерского 20 исполнителей.
Вчера юношеская сборная Украины отправилась в Польшу. "Сине-желтые" проведут три матча квалификации Евро-2022: 6 октября - с Мальтой, 9 октября - с Финляндией, 12 октября - с Польшей.
"Краматорск" Егора Гуничева сегодня
Гуничев является единственным представителем Первой лиги на этом собрании мужских сборных Украины.
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