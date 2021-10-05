Игрок из Первой лиги получил вызов в сборную Украины U-19 и отправился с ней на отбор к Евро-2022

Егор Гуничев из клуба " Краматорск " Первой лиги был вызван в юношескую сборную Украины U-19 тренера Владимира Езерского.

18-летний Гуничев будет одним из двух номинальных нападающих команды. Всего в составе команды Езерского 20 исполнителей.

Вчера юношеская сборная Украины отправилась в Польшу. "Сине-желтые" проведут три матча квалификации Евро-2022: 6 октября - с Мальтой, 9 октября - с Финляндией, 12 октября - с Польшей.

"Краматорск" Егора Гуничева сегодня проводит матч 12 тура Первой лиги с донецким "Олимпиком". Сейчас команда тренера Алексея Городова занимает 11 место в турнирной таблице .

Гуничев является единственным представителем Первой лиги на этом собрании мужских сборных Украины.