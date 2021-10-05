Бабич рассказал о подготовке к дебютному матчу во главе Кривбасса

Главный тренер " Кривбасса " Александр Бабич рассказал о подготовке к первому матчу во главе своей новой команды против "Волыни".

"Это новая команда, новые эмоции, новый этап работы. Возможно, немного не хватает времени, потому что нет паузы, как в УПЛ, чтобы объяснить свое видение, поработать, сыграть контрольные матчи. Но первое впечатление положительное.

Самое главное, мы видим, что у футболистов на поле получается многое из того, что мы хотим. Мы смотрели одну игру "Волыни". Эта команда всегда славилась своим характером. Может быть сейчас они не показывают тот футбол, который показывали в Премьер-лиге, но соперник непростой.

Тем более, что для меня это первая игра, а предыдущие матчи нашей команды были неудачными. Поэтому на первое место в этой игре выйдут характер и неуступчивость, которыми всегда славилась "Волынь", — сказал Бабич.