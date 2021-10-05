  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бабич рассказал о подготовке к дебютному матчу во главе Кривбасса
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич рассказал о подготовке к дебютному матчу во главе Кривбасса

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что один позитив

Бабич рассказал о подготовке к дебютному матчу во главе Кривбасса

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о подготовке к первому матчу во главе своей новой команды против "Волыни".

"Это новая команда, новые эмоции, новый этап работы. Возможно, немного не хватает времени, потому что нет паузы, как в УПЛ, чтобы объяснить свое видение, поработать, сыграть контрольные матчи. Но первое впечатление положительное.

Самое главное, мы видим, что у футболистов на поле получается многое из того, что мы хотим. Мы смотрели одну игру "Волыни". Эта команда всегда славилась своим характером. Может быть сейчас они не показывают тот футбол, который показывали в Премьер-лиге, но соперник непростой.

Тем более, что для меня это первая игра, а предыдущие матчи нашей команды были неудачными. Поэтому на первое место в этой игре выйдут характер и неуступчивость, которыми всегда славилась "Волынь", — сказал Бабич.

Напомним, что матч "Кривбасс" - "Волынь" состоится в среду, 6 октября. Начало встречи в 15:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.10.2021 в 16:23
попробуй Бабич -удачи а с ЧО не смог
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...