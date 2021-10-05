Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич рассказал о подготовке к дебютному матчу во главе Кривбасса
Пока что один позитив
Фото: fcmariupol.com
Главный тренер "
"Это новая команда, новые эмоции, новый этап работы. Возможно, немного не хватает времени, потому что нет паузы, как в УПЛ, чтобы объяснить свое видение, поработать, сыграть контрольные матчи. Но первое впечатление положительное.
Самое главное, мы видим, что у футболистов на поле получается многое из того, что мы хотим. Мы смотрели одну игру "Волыни". Эта команда всегда славилась своим характером. Может быть сейчас они не показывают тот футбол, который показывали в Премьер-лиге, но соперник непростой.
Тем более, что для меня это первая игра, а предыдущие матчи нашей команды были неудачными. Поэтому на первое место в этой игре выйдут характер и неуступчивость, которыми всегда славилась "Волынь", — сказал Бабич.
Напомним, что матч "Кривбасс" - "Волынь" состоится в среду, 6 октября. Начало встречи в 15:30.
Популярное сейчас
- Металлист исключил из заявки вингера Жо, его номер подобрал плеймейкер Балули
- Де Дзерби: В конце матча Динамо не играло, а просто тратило время впустую
- Босния и Герцеговина потеряла еще двоих футболистов перед матчем с Украиной
- Нива Т выбирает нового главного тренера из трёх кандидатов
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца