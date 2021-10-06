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Красников: Шахтер не купил Тайсона у Интернасьонала, потому что им сказали, что он немножко психованный

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Работать на латиноамериканском трансферном рынке не так уж и просто

Красников: Шахтер не купил Тайсона у Интернасьонала, потому что им сказали, что он немножко психованный

Новина українською

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников рассказал о своей работе на латиноамериканском рынке и сотрудничестве с донецким "Шахтером".

- Я знаю, что у вас вырисовывалось сотрудничество с "Шахтером". Вы кого-то туда привезли, рекомендовали?

- У меня не вырисовывалось сотрудничество с "Шахтером", я работал с ними всю жизнь. У нас всегда были дружеские и уважительные отношения. Не могу сказать, что "Металлист" был донором "Шахтера", но мы дали им очень много игроков, которые им очень помогли. Селекция "Шахтера" очень сильная, им не надо помогать. Но обсуждения определенных игроков для "Шахтера" были.

Того же Фреда, например, я им рекомендовал. Но не надо преувеличивать мое влияние на селекцию "Шахтера". Они просто спросили мое мнение, и я ответил, что игрок действительно топ.

- Когда у вас был наибольший страх, что кто-то из футболистов не заиграет, и с вас спросят за потраченные миллионы?

- Любой большой трансфер - это колоссальное напряжение. Я, может, и не сплю от этого. Например, "Шахтер" же не купил Тайсона сразу, потому что им сказали, что он немножко психованный.

"Шахтер" вел Тайсона еще тогда, когда он выиграл кубок Судамерикана и кубок Либертадорес в 21 год. Тогда мы общались с президентом "Шахтера", и он говорил, что сомневается в трансфере Тайсона. Но я рискнул и взял его в "Металлист".

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В статье: Тайсон Евгений Красников Шахтер (Донецк) Фред Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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