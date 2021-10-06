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ВПК-Агро усилился экс-защитником хабаровского СКА
Денис Тарадуда продолжит карьеру в Первой лиге
Фото: FootBoom
Украинский защитник Денис Тарадуда стал игроком "ВПК-Агро". Об этом сообщает FootBoom.
Контрактное соглашение рассчитано до конца года.
Последним клубом 21-летнего футболиста был "СКА-Хабаровск", за который он выступал с февраля по август. В составе российской команды он провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
Также Тарадуда известен по выступлениям за "Волчанск", "Днепр" и "Ворсклу".
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Источник:FootBoom
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Комментарии (3)
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