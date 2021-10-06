ВПК-Агро усилился экс-защитником хабаровского СКА

Украинский защитник Денис Тарадуда стал игроком "ВПК-Агро". Об этом сообщает FootBoom.

Контрактное соглашение рассчитано до конца года.

Последним клубом 21-летнего футболиста был "СКА-Хабаровск", за который он выступал с февраля по август. В составе российской команды он провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Также Тарадуда известен по выступлениям за "Волчанск", "Днепр" и "Ворсклу".