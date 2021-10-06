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ВПК-Агро усилился экс-защитником хабаровского СКА

Первая лига
(2 голосов)

Денис Тарадуда продолжит карьеру в Первой лиге

ВПК-Агро усилился экс-защитником хабаровского СКА

Фото: FootBoom

Новина українською

Украинский защитник Денис Тарадуда стал игроком "ВПК-Агро". Об этом сообщает FootBoom.

Контрактное соглашение рассчитано до конца года.

Последним клубом 21-летнего футболиста был "СКА-Хабаровск", за который он выступал с февраля по август. В составе российской команды он провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Также Тарадуда известен по выступлениям за "Волчанск", "Днепр" и "Ворсклу".

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) Денис Тарадуда
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
06.10.2021 в 09:05
Тарадуді просто повезло, що у ВПК-Агро немає вболівальників.
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+7
0
Соколов (Никополь)
06.10.2021 в 08:46
Сейчас налетят упоротые
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+1
-11
старий фан (Рівне)
06.10.2021 в 09:04
один упоротий з Нікополя - вже тут як тут.
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+9
-2


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