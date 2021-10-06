Кривбасс объявил о подписании хорватского защитника

"Кривбасс" объявил о подписании хорватского полузащитника Кристиана Илича.

Детали соглашения не сообщаются.

Последним клубом 25-летнего футболиста был болгарский "Локомотив" из Пловдива, за который он выступал с прошлого года. На счету Илича 31 матч и четыре гола.

В составе "Локомотива" хавбек выступал в еврокубках, сыграв два матча в квалификации Лиги Европы. Также на протяжении карьеры он выступал за

австрийский "Хартберг" и шотландский "Мазервелл".

Отметим, что Кристиан Илич - второй хорватский легионер "Кривбасса" в нынешнем году после защитника Драгана Ловрича.

В новой команде полузащитник будет выступать под номером 16.