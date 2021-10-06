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Кривбасс объявил о подписании хорватского защитника

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В новой команде игрок будет играть под 16-м номером

Кривбасс объявил о подписании хорватского защитника

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании хорватского полузащитника Кристиана Илича.

Детали соглашения не сообщаются.

Последним клубом 25-летнего футболиста был болгарский "Локомотив" из Пловдива, за который он выступал с прошлого года. На счету Илича 31 матч и четыре гола.

В составе "Локомотива" хавбек выступал в еврокубках, сыграв два матча в квалификации Лиги Европы. Также на протяжении карьеры он выступал за
австрийский "Хартберг" и шотландский "Мазервелл".

Отметим, что Кристиан Илич - второй хорватский легионер "Кривбасса" в нынешнем году после защитника Драгана Ловрича.

В новой команде полузащитник будет выступать под номером 16.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Кристиан Илич
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Источник:
ФК Кривбасс

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