Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс объявил о подписании хорватского защитника
В новой команде игрок будет играть под 16-м номером
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" объявил о подписании хорватского полузащитника Кристиана Илича.
Детали соглашения не сообщаются.
Последним клубом 25-летнего футболиста был болгарский "Локомотив" из Пловдива, за который он выступал с прошлого года. На счету Илича 31 матч и четыре гола.
В составе "Локомотива" хавбек выступал в еврокубках, сыграв два матча в квалификации Лиги Европы. Также на протяжении карьеры он выступал за
австрийский "Хартберг" и шотландский "Мазервелл".
Отметим, что Кристиан Илич - второй хорватский легионер "Кривбасса" в нынешнем году после защитника Драгана Ловрича.
В новой команде полузащитник будет выступать под номером 16.
Популярное сейчас
- Травил соперников, подкупал судей, выиграл ЛЧ: главный мошенник французского футбола умер в 78 лет
- Футзал. Украина будет в третьей корзине при жеребьевке финальной стадии Евро-2022
- УЕФА представила логотип ЕВРО-2024
- Металлист исключил из заявки вингера Жо
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца