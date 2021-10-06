Бабич дебютирует главным тренером Кривбасса, боевая встреча в Тернополе. Первая лига в среду

Сегодня - второй день 12 тура в Первой лиге. Вместо запланированных 4 поединков сегодня сыграют 3, один пришлось перенести из-за вспышки ковида.

Все три поединка покажет официальный телетранслятор лиги - ТК Футбол: первые два - на YouTube платформе "Первая лига", третий - на канале Футбол 3.

Вчера в Чернигове состоялось дерби Донецкой области - "Олимпика" с "Краматорском" (3:1).

Завтра тур завершится еще тремя поединками.

13:15 Кремень (Кременчуг) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

12-я команда принимает 8-ю. Обе в прошлом туре потерпели очень болезненные поражения. Кремень на выезде проиграл аутсайдеру чемпионата, Ужгороду (0:2), а франковские орлы еще и на домашнем стадионе Рух (!) не сумели ответить на пенальти в игре с "Горняк-Спортом" (0:1).

В истории команд было 6 матчей (когда "Прикарпатье" еще было "Тепловиком"), лишь в одном из них победил "Кремень", в 5 других - франковцы. Разница мячей - 9:5 в пользу тех же орлов из города неподалеку Карпат.

15:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Волынь (Луцк)

Чем не УПЛовское противостояние? Главный матч дня: 3-я команда Первой лиги принимает 9-ю. Важно, что в этом поединке на посту наставника дебютирует Александр Бабич. Еще в прошлом туре с "Оболонью" (0:0) обязанности главного тренера исполнял Андрей Купцов, за несколько дней до этого был уволен Геннадий Приходько, который тренировал "Кривбасс" ("Горняк") еще с весны 2010-го.

"Волынь" не играла в 11 туре, ведь ее матч с "Полесьем" был перенесен. Поэтому у команды Альберта Шахова было больше времени, чтобы подготовиться к противостоянию с "Кривбассом". Между прочим удачный результат станет подарком для наставника - господин Шахов 5 октября отпраздновал 46-летие.

В истории противостояний именно этих команд еще со времен СССР было 68 встреч. Преимущество у "Кривбасса" - 30 побед, у "Волыни" - 17. Еще 21 матч завершился вничью. А разница мячей - 90:66 в пользу команды Кривого Рога.

Полесье (Житомир) - ВПК-Агро (Шевченковка)

Поединок перенесен из-за вспышки ковида у житомирских хозяев. Это будет уже 6-й перенесенный матч с начала сезона в Первой лиге.

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17:45 Нива (Тернополь) - Оболонь (Киев)

7-я команда принимает 4-ю. В прошлом туре оба соперника встречались с лидерами турнирной таблицы, тернополяне уступили 1:2 "Металлисту", "пивовары" сыграли 0:0 с "Кривбассом".

В истории этих соперников зафиксировано 4 матча, из них в 2 побеждали киевляне (в одном из них зафиксирована техническое поражение), еще в 1 - тернополяне. Один матч закончился вничью, общая разница мячей тоже ничейная - 8:8.

Гости не смогут в этой игре использовать правого защитника Никиту Безуглого, он дисквалифицирован после удаления в предыдущей игре с "Кривбассом".