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Дмитрий Лепа: Металлист еще должен зарплату за пять месяцев

Первая лига
(1 голосов)

Харьковский клуб не полностью рассчитался перед игроком

Дмитрий Лепа: Металлист еще должен зарплату за пять месяцев

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Полузащитник "ВПК-Агро" Дмитрий Лепа рассказал о задолженности по зарплате со стороны харьковского "Металлиста".

"Даже не мог подумать, что такой клуб, как харьковский "Металлист" может пропасть. Александр Севидов меня пригласил, спросил, верю ли в то, что "Металлист" когда-то пропадет, я сказал, что нет и пошел в этот клуб.

Был там где-то 5-6 месяцев, нам не платили зарплату, поэтому я решил уйти. Деньги не отдали до сих пор. Кажется, что мне дали только одну зарплату. Это за шесть месяцев, что я был в команде. Еще должны за пять", - сказал Лепа.

Напомним, 32-летний футболист выступал за харьковский "Металлист" в сезоне 2015/16.

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В статье: Дмитрий Лепа ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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Динамiт (Василькiв)
06.10.2021 в 14:04
Винен грошi "Петушара" Курченко, а не Ярославський ! Контракт футболiсти пiдписують з юридичною особою, а не з емблемою, гiмном чи прапором "МЕТАЛIСТА"...
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0
-3
dp_dp (Ukraine)
06.10.2021 в 14:22
А где-то упоминается фамилия Ярославского? Тем не менее, если кто-то говорит прямо что тот Металист, который сейчас играет в первой лиге является правоприемником того, курченовского МХ, то эти люди должны быть готовы, что это вызовет сразу вопросы по долгам. Или Ярик и Красников п..дят по поводу правоприемственности?
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+5
0
Болельщик39 (Харьков)
06.10.2021 в 13:18
Уже второго нашли)). Интересно: кто их отыскивает? Журналисты? Или, страшно предположить, конкуренты-недоброжелатели? Что-то мне подсказывает, что зарплату за 5 месяцев Лёпе вернуть несложно, но эти страшные неизвестные на Лёпе не остановятся)).
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+2
-4
Alex.696 (Немирів)
06.10.2021 в 13:29
Яка різниця, хто їх находить? Той металіст винен гроші людям? Винен! То як може новий металіст бути тим "старим" металістом, відмовившись від боргів? Але при цьому використовувати назву, емблему та історію "старого" металіста.
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+3
-1
dp_dp (Ukraine)
06.10.2021 в 13:40
Ну так в чем проблема, почему не вернули? Лучший способ закрыть рты "недоброжелателям"-это раздать долги тем, кому клуб должен. Ну и? Журналисты виноваты что этого не произошло до сих пор?
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+3
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
06.10.2021 в 13:02
це "не той" Металіст винен)))
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+3
0


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