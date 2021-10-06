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Дмитрий Лепа: Металлист еще должен зарплату за пять месяцев
Харьковский клуб не полностью рассчитался перед игроком
Фото: ФК Металлист
Полузащитник "ВПК-Агро" Дмитрий Лепа рассказал о задолженности по зарплате со стороны харьковского "Металлиста".
"Даже не мог подумать, что такой клуб, как харьковский "Металлист" может пропасть. Александр Севидов меня пригласил, спросил, верю ли в то, что "Металлист" когда-то пропадет, я сказал, что нет и пошел в этот клуб.
Был там где-то 5-6 месяцев, нам не платили зарплату, поэтому я решил уйти. Деньги не отдали до сих пор. Кажется, что мне дали только одну зарплату. Это за шесть месяцев, что я был в команде. Еще должны за пять", - сказал Лепа.
Напомним, 32-летний футболист выступал за харьковский "Металлист" в сезоне 2015/16.
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