Кремень - Прикарпатье 1:1. Хозяев спасает гол Мурашова

Счет вполне справедлив по игре для обеих команд. У "Кременя" к этому поединку была целая серия из трех поражений, поэтому именно этим матчем ее прервали. "Прикарпатье" же получило зачетный пункт после домашнего поражения в прошлом туре.

Орлам удалось забить благодаря досадной ошибке защитников "Кременя": один из них принял лонгбол левым флангом и сбросил головой к центру. А там двое других пошли на мяч и столкнулись друг с другом. Этим мгновением воспользовался опытный нападающий "Прикарпатья" Роман Барчук. Развернулся и в касание отдал на свободного в штрафной Назара Воробчака. А игрок правого фланга, у которого в каждом матче есть шансы забить, на этот раз мощно зарядил в ближний к голкиперу угол - 0:1.

"Кремень" мог отыграться быстрее, чем это сделал, но очень классной позиции после скрытого паса Богдан Бычков попал в перекладину ворот Андрея Новака (основной кипер "Прикарпатья" Иван Пицан травмирован). "Прикарпатье" в ответ зажало соперников, был свой полумомент в виде удара Цюцюры, а тогда франковцы пропустили. Защитник удачно сыграл в отборе, центр поля левым флангом "Кремень" просто пролетел, а тогда нападающий Денис Галата с фланга прострелил и Евгений Мурашов «замкнул» мяч в сетке ворот "орлов" из Ивано-Франковска.

Первая лига, 12 тур

06.10.2021, 13:15

Город Кременчуг, стадион Кремень Арена имени Олега Бабаева

Арбитр в поле - Олег Когут (Тернополь)

Кремень (Кременчуг) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1

Голы: Евгений Мурашов (65) - Назарий Воробчак (32)

Предупреждения: Игорь Кошман (14), Денис Белоусов (90 + 2) - Михаил Писко (80), Владислав Семотюк (88)

"Кремень": 77 Мирный Виталий, 47 Белоусов Денис, 15 Головко Александр, 8 Орел Вячеслав, 97 Сейтхалилов Сулейман, 6 Панчишин Орест (19 Молько Владислав, 27 (2 Бычков Богдан, 52)), 11 Галоян Симон (10 Белоус Сергей, 45 (22 Аверьянов Максим, 77)), 99 Кошман Игорь, 7 Мурашов Евгений (9 Навроцкий Максим, 90+1), 18 Бойко Виталий, 20 Галата Денис.

Запасные: 23 Старченко Денис, 4 Пилипенко Виктор, 17 Курелех Валерий 35 Товкач Артем, 88 Ализаде Тугай.

Главный тренер - Игорь Столовицкий

"Прикарпатье": 54 Новак Андрей, 5 Лень Олег, 89 Матушевский Олег, 11 Писко Михаил, 23 Квасный Николай, 17 Семотюк Владислав, 15 Воробчак Назар, 19 Волошинович Ростислав (7 Кузьмин Роман, 70), 21 Сондей Иван, 14 Цюцюра Василий (8 Толочко Роман, 70), 90 Барчук Роман (10 Хома Андрей, 89).

Запасные: 1 Сердюк Роман, 34 Генык Василий, 4 Пастух Иван, 22 Мицик Богдан, 12 Секач Николай, 6 Рудюк Владимир.

Главный тренер - Олег Рыпан