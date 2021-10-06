Кривбасс - Волынь 2:1. Неубедительный, но успешный дебют Александра Бабича

Первый поединок на посту главного тренера "Кривбасса" для Александра Бабича начался с довольно сложной победы над командой коллеги - недавнего именинника из "Волыни" Альберта Шахова (только отпраздновал 46-летие).

В матче дебютировал и новичок-легионер "Кривбасса" Кристиан Илич , о его подписании стало известно только накануне.

Поединок начался с упорной борьбы. Свидетельством стала потребность в помощи медиков центральному защитнику "крестоносцев" и одному из лидеров команды Максиму Войтиховскому, затем форварду Богдану Кобзарю. А вот "Кривбасс" был вынужден из-за травмы заменить Дениса Балана на Алексея Збуня. И, внимание, тот же игрок, вышедший на замену, тоже тяжело травмировался - колено. Его пришлось менять уже на 30 минуте Романом Дебелко. Когда после всего этого в следующем эпизоде ​​сфолил игрок "Волыни", на поле вспыхнули страсти, чуть до драки не дошло.

Двойное горе с травмами не помешало "Кривбассу" забить. После паса из центра от партнера Никита Татарков обыгрался с бразильцем Вагнером (о котором за время тренерства Приходько можно было и забыть), а тот выполнил навес от самой линии. Ни защитник, который ему оппонировал, ни опытный голкипер Недилько мяч не остановили. Артем Щедрый "отблагодарил" соперникам ударом в касание с линии вратарской. Это был расстрел ворот "крестоносцев" - 1:0.

Все сложно для "Волыни" было и в дальнейшем. Приходилось постоянно отбиваться. Лучший игрок Первой лиги в августе Алексей Хобленко выводил Романа Дебелко на свидание с кипером "Волыни", мяч попадал в руку Войтиховскому и счастье для "крестоносцев", что в Первой лиге нет ВАР.

Второй гол "Кривбасса" выдался курьезным. Александр Климец обрезался в обороне и Хобленко отдавал быстрый пас на свободного Вагнера. В подкате сумел перехватить Иван Цюпа. Но мяч выбил прямо на Дебелко. Тот в касание пробивал и попал в штангу. А там свободный Вагнер аж третьим касанием забил мяч в пустые ворота - 2:0.

Гол сильно расслабил "Кривбасс" на второй тайм. Команда Александра Бабича уже не стремилась забивать. А этим воспользовались волыняне. Александр Климец нанес мощный удар, вратарь Сарнавский просто задержал мяч, а нападающий Луцка Богдан Кобзар поблагодарил и забил - 2:1.

Первая лига, 12 тур

06.10.2021, 15:30

Город Кривой Рог, стадион Горняк

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Донецкая область)

Кривбасс (Кривой Рог) - Волынь (Луцк) 2:1

Голы: Артем Щедрый (24), Вагнер Гонсалвес (45) - Богдан Кобзар (61)

Предупреждения: Артем Гордиенко (36), Милян Говедарица (90+2) - Валерий Сад (34), Иван Цюпа (85), Ярослав Квасов (90+1), Владислав Мороз (90+3)

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 73 Денис Балан (77 Алексей Збунь, 13 (30 Роман Дебелко, 27)), 3 Владимир Заименко (к), 50 Дмитрий Семенов, 22 Андрей Мостовой, 4 Артем Гордиенко, 30 Вагнер (18 Александр Хорват, 65), 16 Кристиан Илич (5 Александр Пятов, 46), 11 Никита Татарков, 45 Артем Щедрый (99 Милян Говедарица, 80), 9 Алексей Хобленко.

Запасные: 41. Роман Льопка 6. Клим Приходько, 2. Вячеслав Рябов, 20. Дмитрий Фатеев, 8. Игорь Яровой, 91. Даниил Полонский, 17 Назар Малиновский

Главный тренер - Александр Бабич

Волынь: 42 Виталий Недилько (к), 6 Максим Войтиховский, 45 Максим Сасовский, 61 Александр Чернов, 93 Иван Цюпа, 23 Александр Кучеренко, 10 Валерий Сад (4 Владислав Мороз, 46), 34 Александр Климец, 98 Андрей Ляшенко, 9 Назар Богомаз (24 Дмитрий Янчук, 46), 17 Богдан Кобзар (77 Ярослав Квасов, 85)

Запасные: 71. Арсений Коркодым, 19 Денис Теслюк, 8. Александр Чепелюк, 5. Станислав Кристин.