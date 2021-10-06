Лепа: Если зимой будет хорошее предложение, разрываю контракт с ВПК-Агро и спокойно иду в другой клуб

Полузащитник " ВПК-Агро " Дмитрий Лепа рассказал, почему решил продолжить карьеру в клубе Первой лиги.

– У меня были варианты продолжения карьеры, но они ни до чего не дошли. До сих пор имею хорошие предложения, но уже после Нового года.

Я не хотел дома сидеть еще три-четыре месяца и мне позвонил Дмитрий Котик, это агент. Он мне предложил вот эти три-четыре месяца поиграть за "ВПК-Агро", поддержать форму и помочь команде. Я приехал в Днепр и встретился с президентом клуба, большое ему спасибо.

Мы поговорили и дошли до того, что я до конца года побуду здесь в "ВПК-Агро". Чем смогу, тем помогу. Как-то все внезапно получилось. Это лучше, чем сидеть дома и ничего не делать. Контракт подписан на год, но с опцией, что зимой я могу спокойно его разорвать.

Если у меня будет какое-то хорошее предложение, то разрываю контракт и спокойно иду в другой клуб.

- Уже адаптировался в новой команде?

– Да-да. Мне она не нужна была. Некоторых ребят знал, также хорошо знаком с главным тренером и его помощниками. Поэтому мне хватило недели, от силы два. Тем более, что это первая лига и уровень здесь хуже, чем в чемпионате Хорватии.

Мне уже 32 года, я не молодой футболист, поэтому адаптация сильно и не нужна была.