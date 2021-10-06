Нива - Оболонь 0:1. Есть четверка лидеров чемпионата, а тернополяне теряют достижения Климовского

"Пивовары", оказывается, умеют варить пиво с живчиком и тогда, когда игра не идет у Мурзы! Вообще в команде надо выделять квартет "М": Мединский, Майданевич, Матяж, ну и Артур Мурза. Когда они с опорником Лобовым, нападающим Чернием и защитниками находят общий язык, игра удается.

Благодаря этой команде Валерия Иващенко "Оболонь" уже вошла и в четверку лидеров чемпионата, которые имеют отрыв от остальных команд.

На этот раз против "Нивы" было тяжеловато. Тернополяне сейчас хорошо умеют разгадывать пасы соперника и отбирать мяч. Даже "Металлист" это увидел. Умная оборонная игра стала главным достижением уже бывшего тренера Игоря Климовского.

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Обе команды имели моменты в первом тайме, но как это обычно бывает в Первой лиге, эта 45-минутка предназначена для разведки. А "жара" наступает со второй половины встречи. Так и здесь. Нападающий Батальский заработал пенальти, а центральный полузащитник Олег Слободян эффектно реализовал 11-метровый - "паненку" в противоположную сторону от того, куда прыгал кипер Нивы Максим Механив.

Если "Оболонь" имела шансы забить второй гол, то "Нива" чтобы сравнить - ни одного. Неумение отыгрываться, проблема командной атакующей игры и многое другое. Этим надо будет заняться новому наставнику команды , чтобы она как и в прошлом сезоне не оказалась среди тех, кто лишь борется за выживание в Первой лиге.

Первая лига, 12 тур

06.10.2021, 17:45

Город Тернополь, городской стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Михаил Райда (Иршава)

Нива (Тернополь) - Оболонь (Киев) 0:1

Гол: Олег Слободян (57, пенальти)

Предупреждения: Андрей Зинь (56) - Павел Лукьянчук (50)

Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав (2 Андрей Скакун, 66), 15 Мороз Тарас (8 Руслан Дедух, 79), 7 Семенина Игорь, 11 Гатала Игорь, 23 Бычек Константин, 88 Процив Максим (10 Андрей Ризнык, 59), 9 Кисленко Сергей (25 Богдан Козак, 85)

Запасные: 71 Виталий Жупанский, 17 Роман Волохатый, 99 Андрей Малащук, 18 Александр Кобеля, 65 Артем Васько, 44 Максим Стельмащук, 33 Максим Демчук, 77 Магомед Мемешев

Исполняющий обязанности главного тренера - Сергей Задорожный

Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 16 Лукьянчук Павел, 15 Бородай Олег, 4 Майданевич Алексей (6 Юрий Мате, 83), 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 13 Мединский Игорь (99 Дмитрий Олейник, 89), 7 Мурза Артур (24 Егор Прокопенко , 67), 10 Слободян Олег (21 Алексей Щебетун, 58), 9 Батальский Александр (18 Константин Черний, 58)

Запасные: 1 Назар Федоровский, 88 Максим Покотилюк, 77 Алекс Чидомере, 8 Алексей Савченко

Главный тренер - Валерий Иващенко