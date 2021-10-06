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Бабич: Контракт с Кривбассом рассчитан до конца сезона. Задача - выход в УПЛ
Новый главный тренер Кривбасса рассказал о целях и задачах на сезон
instagram.com/fckryvbas
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"Я ждал проект, где стоит серьезная задача. Задача - выйти в УПЛ. И не просто выйти, а далее бороться за высокие места.
Контракт до конца сезона подписан, и уже ближе к концу чемпионата будем понимать, подходим ли мы друг другу. Нужно задачу выполнить, а руководство будет решать", - сказал Бабич.
Напомним, что Бабич заменил на этом посту Геннадия Приходько, который работал в клубе с самого начала переименования и вывел клуб в Первой Лиги.
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