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Бабич: Контракт с Кривбассом рассчитан до конца сезона. Задача - выход в УПЛ

Первая лига
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Новый главный тренер Кривбасса рассказал о целях и задачах на сезон

Бабич: Контракт с Кривбассом рассчитан до конца сезона. Задача - выход в УПЛ

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Новый главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о нюансах своего контракта с криворожским клубом.

"Я ждал проект, где стоит серьезная задача. Задача - выйти в УПЛ. И не просто выйти, а далее бороться за высокие места.

Контракт до конца сезона подписан, и уже ближе к концу чемпионата будем понимать, подходим ли мы друг другу. Нужно задачу выполнить, а руководство будет решать", - сказал Бабич.

Напомним, что Бабич заменил на этом посту Геннадия Приходько, который работал в клубе с самого начала переименования и вывел клуб в Первой Лиги.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
ФК Кривбасс

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Барселиниус (землянин)
06.10.2021 в 23:33
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