Бабич: Контракт с Кривбассом рассчитан до конца сезона. Задача - выход в УПЛ

Новый главный тренер " Кривбасса " Александр Бабич рассказал о нюансах своего контракта с криворожским клубом.

"Я ждал проект, где стоит серьезная задача. Задача - выйти в УПЛ. И не просто выйти, а далее бороться за высокие места.

Контракт до конца сезона подписан, и уже ближе к концу чемпионата будем понимать, подходим ли мы друг другу. Нужно задачу выполнить, а руководство будет решать", - сказал Бабич.