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Металлист в гостях на Полтавщине, два матча в Хмельницкой области. Первая лига в четверг

Первая лига
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Сегодня тремя поединками завершится 12 тур

Металлист в гостях на Полтавщине, два матча в Хмельницкой области. Первая лига в четверг

ФК Металіст

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Два первых можно посмотреть на YouTube-платформе "Первая лига", а матч в Волочиске - на телеканале Футбол 3.

13:15 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Металлист (Харьков)

Аутсайдер, 13-я команда чемпионата, принимает лидера футбольной погони. Первый вопрос, который возникает по этой игре: а почему же матчи УПЛ не играют с понедельника по пятницу в 13 часов? Очевидно, что в Горишних Плавнях на эту игру мало кто придет в обед. А интересно было бы увидеть вживую этот "Металлист", который менее чем за год (кто-то поспорит?) будет замахиваться на "Динамо" и "Шахтер".

Оба соперника накануне обыграли команды с запада Украины. Команда Игоря Жабченко - "Прикарпатье" в Ивано-Франковске (1:0), а ребята Александра Кучера - тернопольскую "Ниву" (2:1). Перед этим матчем футболисты Харькова настраивались на сегодняшний поединок на танковом заводе имени Малышева, а защитник Богдан Порох вспомнил, как еще в прошлом сезоне выступал с Русланом Паламарем и Вадим Яворский (игроки "Горняк-Спорта") в МФК "Николаев".

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15:30 Подолье (Хмельницкий) - Альянс (Липовая Долина)

9-я команда принимает третью. Очень ровно идет "Альянс" Юрия Ярошенко в чемпионате, вот только с кадровым резервом в Липовой Долине трудно. А он будет играть едва ли не решающую роль. Позже.

А сейчас команде из Сумской области по желанию календаря чемпионата второй раз подряд нужно противостоять команде из Хмельницкой области (накануне обыграли "Агробизнес" 3:2). На этот раз - озлобленное "Подолье" Виталия Костишина, которое в 11 туре прервало (0:1 от "Олимпика") длинную серию без поражений на своем поле. Поскольку играют с одним из фаворитов чемпионата, то есть возможность получить второе подряд поражение

15:30 Агробизнес (Волочиск) - Ужгород

Оба аутсайдера, которые только начали демонстрировать достойную игру. Матч будет очередным экзаменом для "Ужгорода" Богдана Блавацкого. Интересно, что в случае победы закарпатцы смогут обойти в турнирной таблице команду Александра Чижевского. Три пункта для "Агробизнеса" позволят обойти "ВПК-Агро", у которого перенесенный поединок с "Полесьем".

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) ФК Ужгород Агробизнес (Волочиск) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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gabop25
07.10.2021 в 08:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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