Тренер Металлиста: Результат для нас есть только один - победа

Ассистент главного тренера "Металлиста" Александр Призетко поделился ожиданиями от выездной встречи с "Горняком-Спорт".

- В первой трети чемпионата команда выглядела убедительно. Проводите ли вы какую-то работу, чтобы не было самоуверенности? Ибо по последнему матчу показалось, что она присутствовала.

- Конечно, мы с ребятами ежедневно об этом разговариваем. Они знают наши цели, что мы хотим, куда идем. И я думаю, что в этом плане все будет нормально.

- Насколько специфическим и особенным является следующий соперник - "Горняк-Спорт"?

- Раскрывать все карты не будем, но соперник хороший. Мы не смотрим на место в таблице, потому что Первая лига такая, что каждый может обыграть каждого. Готовимся к тяжелой выездной игре, и результат для нас есть только один - это победа.

- В команде из Горишних Плавней есть футболисты, которые выступали при вас в "Металлисте 1925" и "Металле" - Цвиренко, Романов, Кравчук. Насколько они определяют игровой почерк "Горняка-Спорт"?

- Там есть еще и Ямполь, который не так давно тоже играл в Харькове. В предыдущем туре он принес им победу в Ивано-Франковске. Кравчук, Романов, Цвиренко... Думаю, в последних играх они в очередной раз показали, что являются квалифицированными футболистами. Возможно, и настраиваться на "Металлист" эти исполнители будут по-особому. В любом случае нас ждет непростой поединок.

- Вас ждет такой октябрьский марафон - после матча с "Нивой" в этом месяце будет еще 6 матчей. Планируется ли ротация в таком плотном графике?

- Конечно, пауз нет, где-то нам бывает тяжело, есть травмированные и заболевшие. Но мы одно целое, на сегодня есть футболисты, которые не попадают в заявку. У нас есть ротация, и думаю, что все будет хорошо.

- По сравнению с матчем против "Нивы" на кого "Металлист" уже сможет рассчитывать в поединке против "Горняка-Спорт"?

- За день до игры я не могу говорить об этом. Хоть и знаю", - сказал Призетко.

Напомним, матч "Горняк-Спорт" - "Металлист" пройдет в Горишних Плавнях на стадионе "Юность". Матч состоится сегодня, 7 октября и начнется в 13:15.