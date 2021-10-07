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Бабич: На игроков Кривбасса давил результат, но мы победили

Первая лига
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Наставник криворожцев подвел итоги победы над "Волынью"

Бабич: На игроков Кривбасса давил результат, но мы победили

Фото: facebook.com/fckryvbas

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич в комментарии для Футбол NEWS поделился впечатлениями от победы над "Волынью" (2:1).

"Главное - у нас есть результат. Это основополагающее, чего мы хотели добиться сегодня. После череды неудачных игр на ребят давил результат. Было много нервозности. Хотя, нужно отметить, что и команда соперника во втором тайме заставила нас думать и про оборону.

После игры я поблагодарил ребят, так как понимаю, что за такое короткое время очень тяжело что-то поменять. Мною была проделана работа по психологической подготовке и организации игры в прессинге. Это дало результат", — сказал Бабич.

Напомним, "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе клуба 24 зачетных пунктов.

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В статье: Волынь (Луцк) Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
ТК Футбол

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