Бабич: На игроков Кривбасса давил результат, но мы победили

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич в комментарии для Футбол NEWS поделился впечатлениями от победы над "Волынью" (2:1).

"Главное - у нас есть результат. Это основополагающее, чего мы хотели добиться сегодня. После череды неудачных игр на ребят давил результат. Было много нервозности. Хотя, нужно отметить, что и команда соперника во втором тайме заставила нас думать и про оборону.

После игры я поблагодарил ребят, так как понимаю, что за такое короткое время очень тяжело что-то поменять. Мною была проделана работа по психологической подготовке и организации игры в прессинге. Это дало результат", — сказал Бабич.