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Бабич: На игроков Кривбасса давил результат, но мы победили
Наставник криворожцев подвел итоги победы над "Волынью"
Фото: facebook.com/fckryvbas
Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич в комментарии для Футбол NEWS поделился впечатлениями от победы над "Волынью" (2:1).
"Главное - у нас есть результат. Это основополагающее, чего мы хотели добиться сегодня. После череды неудачных игр на ребят давил результат. Было много нервозности. Хотя, нужно отметить, что и команда соперника во втором тайме заставила нас думать и про оборону.
После игры я поблагодарил ребят, так как понимаю, что за такое короткое время очень тяжело что-то поменять. Мною была проделана работа по психологической подготовке и организации игры в прессинге. Это дало результат", — сказал Бабич.
Напомним, "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе клуба 24 зачетных пунктов.
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