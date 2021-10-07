Три футболиста не помогут Металлисту в матче против Горняка-Спорт

На матч 12-го тура чемпионата Первой лиги "Металлист" прибыл без нескольких ключевых исполнителей.

В Харькове остались травмированный Маилтон, а также занимающийся по индивидуальной программе Владимир Танчик и самый результативный игрок команды в нынешнем сезоне по системе "гол+пас" Фарес Балули.

В то же время вернулся в строй другой полузащитник — Евгений Банада. В последний раз он выходил на поле еще 5 сентября в матче 7-го тура с "ВПК-Агро" (2:0), после чего получил травму на тренировке и восстанавливался несколько недель.

Напомним, команда Александра Кучера уверенно лидирует в Первой лиге, имея в своем активе 31 очко. Сегодняшний матч "Горняк-Спорт" — "Металлист" начнется в 13:15.