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Три футболиста не помогут Металлисту в матче против Горняка-Спорт
Поединок 12-го тура Первой состоится сегодня, 7 октября
Фото: ФК Металлист
На матч 12-го тура чемпионата Первой лиги "Металлист" прибыл без нескольких ключевых исполнителей.
В Харькове остались травмированный Маилтон, а также занимающийся по индивидуальной программе Владимир Танчик и самый результативный игрок команды в нынешнем сезоне по системе "гол+пас" Фарес Балули.
В то же время вернулся в строй другой полузащитник — Евгений Банада. В последний раз он выходил на поле еще 5 сентября в матче 7-го тура с "ВПК-Агро" (2:0), после чего получил травму на тренировке и восстанавливался несколько недель.
Напомним, команда Александра Кучера уверенно лидирует в Первой лиге, имея в своем активе 31 очко. Сегодняшний матч "Горняк-Спорт" — "Металлист" начнется в 13:15.
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