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Кривбасс попрощался с двумя тренерами. Один из них вскоре возглавит клуб Первой лиги

Первая лига
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В тренерском штабе криворожцев произошли изменения

Кривбасс попрощался с двумя тренерами. Один из них вскоре возглавит клуб Первой лиги

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

ФК "Кривбасс" сформировал новый тренерский штаб во главе с главным тренером Александром Бабичем. Поэтому в тренерском штабе команды произошли существенные изменения.

Тренеры 50-летний Андрей Купцов и 51-летний Владимир Кныш покинули криворожский клуб. Специалисты пополнили тренерский штаб "Кривбасса" летом 2021 года.

Предыдущее место работы Купцова была "Александрия", где он занимал должность тренера. Кныш работал директором "ВПК-Агро".

Сейчас, по предварительной информации останутся в клубной структуре тренеры Николай Кашевский и Александр Семеренко. Тренер вратарей Тарас Гребенюк, а также тренеры по физподготовке Михаил Самохвалов и Тимур Скорых остаются работать на своих должностях.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Купцов возглавит тернопольскую "Ниву", сменив на этой должности Игоря Климовского.

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В статье: Андрей Купцов Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Кныш
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Источник:
ФК Кривбасс

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