Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс попрощался с двумя тренерами. Один из них вскоре возглавит клуб Первой лиги
В тренерском штабе криворожцев произошли изменения
Фото: ФК Кривбасс
ФК "Кривбасс" сформировал новый тренерский штаб во главе с главным тренером Александром Бабичем. Поэтому в тренерском штабе команды произошли существенные изменения.
Тренеры 50-летний Андрей Купцов и 51-летний Владимир Кныш покинули криворожский клуб. Специалисты пополнили тренерский штаб "Кривбасса" летом 2021 года.
Предыдущее место работы Купцова была "Александрия", где он занимал должность тренера. Кныш работал директором "ВПК-Агро".
Сейчас, по предварительной информации останутся в клубной структуре тренеры Николай Кашевский и Александр Семеренко. Тренер вратарей Тарас Гребенюк, а также тренеры по физподготовке Михаил Самохвалов и Тимур Скорых остаются работать на своих должностях.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Купцов возглавит тернопольскую "Ниву", сменив на этой должности Игоря Климовского.
Популярное сейчас
- Проблема с пиратскими трансляциями решена. Саудовцы вновь готовы приобрести Ньюкасл
- Приехали не в тот город, а потом бежали до стадиона. Клуб из Франции забавно вылетел из Кубка страны
- Италия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча
- Хитрая схема. Альянс забил уже второй курьезный гол из-за неровностей газона в Сумах - ВИДЕО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО