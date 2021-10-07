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Тренер Волыни: Видно, что перед Кривбассом стоят большие задачи
Альберт Шахов прокомментировал поражение своей команды
Фото: ФК Волынь
Главный тренер "Волыни" Альберт Шахов прокомментировал поражение своей команды от "Кривбасса" (1:2).
"Хочу поздравить "Кривбасс" с заслуженной победой. Видно, что перед командой стоят большие задачи. У них очень хороший подбор игроков и тренер.
Желаю им дальнейших успехов, - сказал Шахов.
Напомним, "Волынь" занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги, "Кривбасс" идет вторым.
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Источник:ТК Футбол
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