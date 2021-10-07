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Тренер Волыни: Видно, что перед Кривбассом стоят большие задачи

Первая лига
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Альберт Шахов прокомментировал поражение своей команды

Тренер Волыни: Видно, что перед Кривбассом стоят большие задачи

Фото: ФК Волынь

Новина українською

Главный тренер "Волыни" Альберт Шахов прокомментировал поражение своей команды от "Кривбасса" (1:2).

"Хочу поздравить "Кривбасс" с заслуженной победой. Видно, что перед командой стоят большие задачи. У них очень хороший подбор игроков и тренер.

Желаю им дальнейших успехов, - сказал Шахов.

Напомним, "Волынь" занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги, "Кривбасс" идет вторым.

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В статье: Волынь (Луцк) Кривбасс (Кривой Рог) Альберт Шахов
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Источник:
ТК Футбол

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