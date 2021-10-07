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Наставник тернопольской Нивы: Мы не знали как противостоять Оболони

Первая лига
(1 голосов)

Сергей Задорожный - о поражение от "пивоваров"

Наставник тернопольской Нивы: Мы не знали как противостоять Оболони

Фото: Нива Т

Новина українською

Главный тренер "Нивы Т" Сергей Задорожный прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Оболони" (0:1).

"Есть разные поражения. За это нам не стыдно. Мы знали, что "Оболонь" хорошая играющая команда очень серьезного уровня. Смотрели несколько раз игры этой команды. Интересно, что "Оболонь" меняет схемы игры, и мы не знали как под нее подстроиться.

Мы обращали внимание на свою игру и она, на мой взгляд, получилась. Был обоюдоострый матч. Судьбу игры решил один гол с пенальти. Нам хотелось бы сегодня в родных стенах добыть победу, но нам этого не удалось", — сказал Задорожный в комментарии для Футбол NEWS.

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В статье: Оболонь (Киев) Сергей Задорожный Нива (Тернополь)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
07.10.2021 в 13:44
Ну, прям таки.Оболонь была и остается отстойной командой с игроками уровня области.Слободян не располагает средствами на что-то большее.А Нива также останется стиральной машиной, пока к ней имеет отношение ворюга Рубай.
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