Наставник тернопольской Нивы: Мы не знали как противостоять Оболони

Главный тренер "Нивы Т" Сергей Задорожный прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Оболони" (0:1).

"Есть разные поражения. За это нам не стыдно. Мы знали, что "Оболонь" хорошая играющая команда очень серьезного уровня. Смотрели несколько раз игры этой команды. Интересно, что "Оболонь" меняет схемы игры, и мы не знали как под нее подстроиться.

Мы обращали внимание на свою игру и она, на мой взгляд, получилась. Был обоюдоострый матч. Судьбу игры решил один гол с пенальти. Нам хотелось бы сегодня в родных стенах добыть победу, но нам этого не удалось", — сказал Задорожный в комментарии для Футбол NEWS.