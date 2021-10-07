  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Агробизнес - Ужгород 1:1. Никто из аутсайдеров не смог подняться вверх
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес - Ужгород 1:1. Никто из аутсайдеров не смог подняться вверх

Первая лига
(1 голосов)

Виктор Ряшко спасает ничью

Агробизнес - Ужгород 1:1. Никто из аутсайдеров не смог подняться вверх

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 12 тур

07.10.2021, 15:30

Город Волочиск, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)

Агробизнес (Волочиск) - Ужгород 1:1

Голы: Богдан Семенец (43) - Виктор Ряшко (84)

"Агробизнес": 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 10 Юхимович Дмитрий, 25 Груша Виталий, 18 Семенец Богдан, 13 Черненко Руслан, 22 Нагорный Игорь, 3 Карась Даниил, 8 Вербный Назар, 21 Бойчук Игорь.

Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 12 Емаев Евгений, 14 Думанюк Артур, 20 Гудзинский Вадим, 18 Когут Иван, 80 Семенюк Сергей, 45 Захаркив Юрий, 77 Петров Сергей.

Главный тренер - Александр Чижевский

"Ужгород": 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав, 4 Аксенов Александр, 8 Дуран Владимир, 7 Ряшко Виктор, 9 Гайдучик Николай, 99 Хомченко Виктор, 18 Ефименко Дмитрий.

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 11 Мердеев Вадим, 10 Тищук Павел, 20 Пиняшко Василий, 19 Ференцик Вадим, 13 Федак Стефан, 6 Выскребенцев Андрей, 12 Славик Юрий.

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Богдан Семенец Виктор Ряшко ФК Ужгород Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...