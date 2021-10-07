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Агробизнес - Ужгород 1:1. Никто из аутсайдеров не смог подняться вверх
Виктор Ряшко спасает ничью
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 12 тур
07.10.2021, 15:30
Город Волочиск, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)
Агробизнес (Волочиск) - Ужгород 1:1
Голы: Богдан Семенец (43) - Виктор Ряшко (84)
"Агробизнес": 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 10 Юхимович Дмитрий, 25 Груша Виталий, 18 Семенец Богдан, 13 Черненко Руслан, 22 Нагорный Игорь, 3 Карась Даниил, 8 Вербный Назар, 21 Бойчук Игорь.
Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 12 Емаев Евгений, 14 Думанюк Артур, 20 Гудзинский Вадим, 18 Когут Иван, 80 Семенюк Сергей, 45 Захаркив Юрий, 77 Петров Сергей.
Главный тренер - Александр Чижевский
"Ужгород": 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав, 4 Аксенов Александр, 8 Дуран Владимир, 7 Ряшко Виктор, 9 Гайдучик Николай, 99 Хомченко Виктор, 18 Ефименко Дмитрий.
Запасные: 1 Ющишин Вадим, 11 Мердеев Вадим, 10 Тищук Павел, 20 Пиняшко Василий, 19 Ференцик Вадим, 13 Федак Стефан, 6 Выскребенцев Андрей, 12 Славик Юрий.
Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий
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