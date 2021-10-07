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Порох: После ничьей с Горняком-Спорт в раздевалке стояла тишина

Первая лига
(1 голосов)

Металлист второй раз в сезоне потерял очки в чемпионате

Порох: После ничьей с Горняком-Спорт в раздевалке стояла тишина

metalist.ua

Новина українською

Защитник "Металлиста" Богдан Порох прокомментировал ничью с "Горняком-Спорт" (1:1) в 12-м туре Первой лиги.

— Сегодня у команды не получилось то, что обычно легко выходит. В чем причина? Чего именно не хватило для победы?

— Честно говоря, так сразу и не скажешь. Их команда очень хорошо сыграла, за каждый мяч грызлись, боролись, реально бойцовская команда, молодые пацаны вышли доказывать. Ну, а мы свои моменты упустили, плюс сыграл роль фактор поля. Играть было очень тяжко, "Горняк-Спорт" — молодцы.

— Моментами "Горняк-Спорт" играл в шесть защитников. Насколько тяжело вскрывать такую оборону?

— Очень тяжело. На таком поле и против четырех защитников будет сложно, а когда шесть, которые еще и садятся — тем более. Только навалом можно победить. В первом тайме этого делать не хотелось, перешли к такому сценарию уже во втором. В итоге забили, надо было забивать и второй, но мы этого сделать не смогли.

— Какая атмосфера была в раздевалке после матча?

— В раздевалке стояла тишина, все сами все понимают. Будем готовиться на "Кремень", нужно реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист (Харьков) Богдан Порох
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Источник:
Металлист

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Комментарии (2)
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djeff2015 (Запорожье)
07.10.2021 в 22:51
кто-то...кому-то...что-то...не донес.
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Siren05 (Мариуполь)
07.10.2021 в 22:00
Я грешным делом подумал, что это Порошенко комментирует :)
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