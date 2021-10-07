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Порох: После ничьей с Горняком-Спорт в раздевалке стояла тишина
Металлист второй раз в сезоне потерял очки в чемпионате
metalist.ua
Защитник "Металлиста" Богдан Порох прокомментировал
— Сегодня у команды не получилось то, что обычно легко выходит. В чем причина? Чего именно не хватило для победы?
— Честно говоря, так сразу и не скажешь. Их команда очень хорошо сыграла, за каждый мяч грызлись, боролись, реально бойцовская команда, молодые пацаны вышли доказывать. Ну, а мы свои моменты упустили, плюс сыграл роль фактор поля. Играть было очень тяжко, "Горняк-Спорт" — молодцы.
— Моментами "Горняк-Спорт" играл в шесть защитников. Насколько тяжело вскрывать такую оборону?
— Очень тяжело. На таком поле и против четырех защитников будет сложно, а когда шесть, которые еще и садятся — тем более. Только навалом можно победить. В первом тайме этого делать не хотелось, перешли к такому сценарию уже во втором. В итоге забили, надо было забивать и второй, но мы этого сделать не смогли.
— Какая атмосфера была в раздевалке после матча?
— В раздевалке стояла тишина, все сами все понимают. Будем готовиться на "Кремень", нужно реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой.
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