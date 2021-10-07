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Ярославский обсудил с Ротшильдом достижения и перспективы Металлиста

Первая лига
(3 голосов)

Металлист выходит на мировую арену

Ярославский обсудил с Ротшильдом достижения и перспективы Металлиста

metalist.ua

Новина українською

6 октября в Харькове состоялся инвестиционный форум "Харьков: развитие и инвестиции".

Специальным гостем этого важного для Харькова события по приглашению Александра Ярославского стал Натаниэль Ротшильд — представитель знаменитой династии международных финансистов.

В ходе мероприятия Александр Ярославский, Натаниэль Ротшильд и Евгений Красников обсудили достижения и перспективы ФК "Металлист", в том числе восстановление инфраструктуры, развитие детско-юношеского футбола и трансферную деятельность клуба.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (6)
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Orest_ua (Kyiv)
08.10.2021 в 01:14
Три гниды. Ярославский с каждым днем все больше на Волдеморта становится похож.
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0
0
Русланбай (Рівне)
08.10.2021 в 00:36
Ці достіженія , хіба тільки для нашого болота. Для Європи це пил. Кубок не вигравали, чемпіонами не ставали, в ЛЧ не виходили, в фіналі євротрофея не грали. Із клубу самоокуплюючу модель не зробили..... достіженія мля.
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+4
-3
Камонплей
08.10.2021 в 00:07
а зі своїм китайським хазяїном?
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
07.10.2021 в 23:56
Красников аж прижался к Ротшильду. Жидовьё блъ... Ну всё, теперь Ярик всех на кую вертел, сам Натан Ротшильд в корешах. Долги? Какие нах долги?
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+5
-2
avatar
c99baf (Харьков)
07.10.2021 в 23:59
Поссы и иди спать...Скулишь млять.
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+2
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
08.10.2021 в 00:03
Ша, поц.
+5
-2


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