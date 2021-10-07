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Ярославский обсудил с Ротшильдом достижения и перспективы Металлиста
Металлист выходит на мировую арену
metalist.ua
6 октября в Харькове состоялся инвестиционный форум "Харьков: развитие и инвестиции".
Специальным гостем этого важного для Харькова события по приглашению Александра Ярославского стал Натаниэль Ротшильд — представитель знаменитой династии международных финансистов.
В ходе мероприятия Александр Ярославский, Натаниэль Ротшильд и Евгений Красников обсудили достижения и перспективы
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