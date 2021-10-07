Ярославский обсудил с Ротшильдом достижения и перспективы Металлиста

6 октября в Харькове состоялся инвестиционный форум "Харьков: развитие и инвестиции".

Специальным гостем этого важного для Харькова события по приглашению Александра Ярославского стал Натаниэль Ротшильд — представитель знаменитой династии международных финансистов.