Хавбек Металлиста: Не стоит сетовать на поле, надо выходить и обыгрывать всех

Полузащитник "Металлиста" Вячеслав Танковский поделился эмоциями после ничьей с "Горняком-Спорт" (1:1).

- Заметно, что команда не удовлетворена результатом. Чего сегодня не хватило для победы?

- Я думаю, реализации. Моментов у нас хватало. Поле очень сухое, сильно дробило, есть и такой факт. Плюс, возможно, вышли расслабленными, пропустили контратаку после своего углового, а потом уже надо было бежать отыгрываться.

- Ты упомянул о состоянии газона. Чувствовалось, что есть брак, который связан именно с ним. Качество поля все-таки сыграло свою роль?

- Да, поле сухое, твердое. Но это Первая лига, тут, думаю, на выезде много таких будет. Нам не стоит сетовать на поле, надо выходить и обыгрывать всех.

- Команда соперника порой играла в шесть защитников. Насколько тяжело было вскрывать такую оборону?

- Конечно, тяжело. Тем более, когда играешь на выезде. Мяч ходит не очень быстро, защитники закрывались, а мы допускали достаточно много ошибок, пропуская контратаки.

- Какими были слова Александра Кучера в раздевалке?

- Сразу после матча ничего не говорил. Сказал только, приедем в Харьков и там будем разбирать игру - что, как, какие были ошибки", - подытожил Танковский.

Напомним, "Металлист" уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка. Следующий матч харьковчане проведут 11 октября с "Кремнем". Начало - в 18:30.