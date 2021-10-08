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Не опять, а снова. Матч Полесья перенесут из-за COVID-19

Первая лига
(1 голосов)

В житомирском клубе минимум 10 подтвержденных случаев

Не опять, а снова. Матч Полесья перенесут из-за COVID-19

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Матч 13-го тура Первой лиги между "Краматорском" и "Полесьем" перенесут на более поздний срок.

В житомирском клубе минимум 10 подтвержденных случаев заражения коронавируса, о чем сообщил директор "Полесья" Владимир Загурский.

Матч "Краматорск" - "Полесье" должен был состояться 10 октября.

Напомним, ранее из-за коронавируса были перенесены поединки "Полесья" с "ВПК-Агро" и "Волынью".

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В статье: ФК Краматорск Полесье (Житомир)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (2)
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xo66it (Оболонский Рейх)
08.10.2021 в 10:36
Этим летом ряд клубов писал у себя на страницах о проведении вакцинации игроков и персонала. Как минимум, чтобы не сдавать обязательные тесты каждые две недели. И от этих клубов, ожидаемо, нету новостей про вспышки и переносы матчей. Кто подскажет - в Житомире делали такое? Если нет, то хай играют игроками из ДЮСШ или технические поражения, вместо переносов
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martinchik (Bogorodchanu)
08.10.2021 в 10:31
А це як???? Ніколи не було і ось знову.... Як може бути знову те, чого не було?
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