Не опять, а снова. Матч Полесья перенесут из-за COVID-19

Этим летом ряд клубов писал у себя на страницах о проведении вакцинации игроков и персонала. Как минимум, чтобы не сдавать обязательные тесты каждые две недели. И от этих клубов, ожидаемо, нету новостей про вспышки и переносы матчей. Кто подскажет - в Житомире делали такое? Если нет, то хай играют игроками из ДЮСШ или технические поражения, вместо переносов