Первая лига
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Не опять, а снова. Матч Полесья перенесут из-за COVID-19
В житомирском клубе минимум 10 подтвержденных случаев
Фото: ФК Полесье
Матч 13-го тура Первой лиги между "Краматорском" и "Полесьем" перенесут на более поздний срок.
В житомирском клубе минимум 10 подтвержденных случаев заражения коронавируса, о чем сообщил директор "Полесья" Владимир Загурский.
Матч "Краматорск" - "Полесье" должен был состояться 10 октября.
Напомним, ранее из-за коронавируса были перенесены поединки "Полесья" с "ВПК-Агро" и "Волынью".
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Источник:ПФЛ
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Комментарии (2)
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xo66it (Оболонский Рейх)
08.10.2021 в 10:36
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martinchik (Bogorodchanu)
08.10.2021 в 10:31
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