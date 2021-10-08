"Мне нравится Кривой Рог, 95 Квартал". Бабич - об адаптации в Кривбассе

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал об адаптации в криворожском клубе.

– Я не волшебник. За три дня что-то кардинально изменить мы не в состоянии. Была задача максимально больше работать с мячом внизу, оставить соперника без мяча. И моментами нам это удавалось.

Пошла нервная игра, когда пропустили гол. И, признаемся, пока еще мы не готовы доводить такие матчи до более уверенного счета. Но отмечу неплохие отрезки по владению и по прессингу.

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- Как проходит адаптация вашего тренерского штаба в Кривом Роге?

– Многие мои друзья здесь играли и добивались хороших результатов. Тот же Лавренцов – легенда того бронзового "Кривбасса". Просил его, чтобы он привез две бронзовые награды, чтобы показать ребятам. У меня адаптации как таковой не было, ведь я комфортно себя чувствую в Кривом Роге.

Город мне нравится, 95 квартал, Центрально-Городской район, есть хорошие места. Город развивается. Клуб тоже: есть база, стадион, академия. Уверен, с каждым годом Кривой Рог будет только расцветать", – сказал Бабич.

Напомним, "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе клуба 24 зачетных пунктов.