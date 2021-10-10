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ВПК-Агро - Кривбасс 0:0. Криворожане теряют очки и с тренером Бабичем
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Первая лига, 13 тур
10.10.2021, 15:30
Город Днепр, стадион Метеор
Арбитр в поле - Игорь Пасхал (Херсон)
ВПК-Агро (Шевченковка) - Кривбасс (Кривой Рог) 0:0
ВПК-Агро: 35 Константин Махновский, 21 Павел Пашаев, 88 Дмитрий Зозуля, 27 Тимофей Сухарь, 5 Евгений Шевченко, 29 Сергей Палюх, 6 Даниэль Жуни де Жезус Насименто, 39 Дмитрий Лепа, 32 де Паула Мерседес Висенте, 8 Иван Будняк, 11 Даниил Колесник
Запасные: 71 Виктор Бабичин, 70 Артем Дудик, 19 Сергий Косовский, 10 Иван Литвиненко, 77 Сергей Наполов, 4 Роман Слива, 4 Денеис Тарадуда, 25 Дмитрий Шевченко, 28 Акаки Хубутия
Главный тренер - Александр Грицай
Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 22 Андрей Мостовой, 50 Дмитрий Семенов, 3 Владимир Заименко, 20 Дмитрий Фатеев, 4 Артем Гордиенко, 11 Никита Татарков, 45 Артем Щедрый, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер, 9 Алексей Хобленко, 27 Роман Дебелко
Запасные: 41 Роман Льопка, 99 Милян Говедарица, 16 Кристиан Илич, 5 Александр Пятов, 2 Вячеслав Рябов, 18 Александр Хорват, 91 Даниил Поклонский, 24 Зураб Гигашвили, 8 Игорь Яровой, 17 Назар Малиновский
Главный тренер - Александр Бабич
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