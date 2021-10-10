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Дебют тренера Купцова с обменом голами от лидеров полузащиты. Волынь - Нива 1:1

Первая лига
(1 голосов)
Дебют тренера Купцова с обменом голами от лидеров полузащиты. Волынь - Нива 1:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 13 тур

10.10.2021, 17:30

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

Волынь (Луцк) - Нива (Тернополь) 1:1

Голы: Александр Кучеренко (87) - Игорь Семенина (64)

"Волынь": 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 4 Мороз Владислав, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш, 77 Квасов Ярослав.

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 1 Крынский Владимир, 19 Теслюк Денис, 24 Янчук Дмитрий, 8 Чепелюк Александр, 9 Богомаз Назар, 5 Кристин Станислав, 10 Сад Валерий, 11 Кристин Владислав, 18 Миронюк Николай, 25 Ольхович Вадим.

Главный тренер - Альберт Шахов

"Нива": 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 8 Дедух Руслан, 88 Процив Максим, 11 Гатала Игорь, 7 Семенина Игорь, 9 Кисленко Сергей.

Запасные: 71 Жупанский Виталий, 33 Демчук Максим, 44 Стельмащук Максим, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед, 65 Васько Артем, 10 Ризник Андрей, 23 Бычек Константин, 17 Волохатый Роман, 2 Скакун Андрей.

Главный тренер - Андрей Купцов

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В статье: Волынь (Луцк) Андрей Купцов Первая лига Нива (Тернополь)
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