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Волынь - Нива 1:1. Обзор матча и видео голов
Ничья в Луцке
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Вашему вниманию видео обзор матча 13-го тура Первой лиги Украины.
10.10.2021, 17:30
Город Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)
Голы: Александр Кучеренко (87) - Игорь Семенина (64)
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