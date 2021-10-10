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Волынь - Нива 1:1. Обзор матча и видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Ничья в Луцке

Волынь - Нива 1:1. Обзор матча и видео голов

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 13-го тура Первой лиги Украины.

10.10.2021, 17:30

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

Волынь (Луцк) - Нива (Тернополь) 1:1

Голы: Александр Кучеренко (87) - Игорь Семенина (64)

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В статье: Волынь (Луцк) Нива (Тернополь)
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