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Тернопольская Нива представила нового главного тренера
Новым наставником "желто-зеленых" стал Андрей Купцов
Фото: Нива Т
Новым главным тренером тернопольской "Нивы" был назначен 50-ти летний Андрей Купцов.
Купцов игровую карьеру начинал в родном Кривом Роге. Игроком выступал также за донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты", запорожский "Торпедо" и донецкий "Металлург".
Бывший тренер "Шахтера", "Кремня", "Карпат", донецкого "Металлурга" и еще ряда украинских команд последние два месяца был тренером возрожденного "Кривбасса".
Ранее Купцов работал в штабе старого криворожского клуба с таким же названием, а также в азербайджанском "Интере", "Александрии" и "Карпатах".
Напомним, "Нива" осталась без главного тренера 29 сентября, когда клуб покинул Игорь Климовский.
Добавим также, что дебют Купцова у руля тернопольской команды состоялся в матче против "Волыни" (1:1) в 13-м туре Первой лиги.
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