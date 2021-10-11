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Тернопольская Нива представила нового главного тренера

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Новым наставником "желто-зеленых" стал Андрей Купцов

Тернопольская Нива представила нового главного тренера

Фото: Нива Т

Новина українською

Новым главным тренером тернопольской "Нивы" был назначен 50-ти летний Андрей Купцов.

Купцов игровую карьеру начинал в родном Кривом Роге. Игроком выступал также за донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты", запорожский "Торпедо" и донецкий "Металлург".

Бывший тренер "Шахтера", "Кремня", "Карпат", донецкого "Металлурга" и еще ряда украинских команд последние два месяца был тренером возрожденного "Кривбасса".

Ранее Купцов работал в штабе старого криворожского клуба с таким же названием, а также в азербайджанском "Интере", "Александрии" и "Карпатах".

Напомним, "Нива" осталась без главного тренера 29 сентября, когда клуб покинул Игорь Климовский.

Добавим также, что дебют Купцова у руля тернопольской команды состоялся в матче против "Волыни" (1:1) в 13-м туре Первой лиги.

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В статье: Андрей Купцов Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Т

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