Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич - о ничьей с ВПК-Агро: Если брать первый тайм, то игра нам давалась
Команды не выявили сильнейшего
instagram.com/fckryvbas
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Александр Бабич прокомментировал ничью против Вишневского "ВПК-Агро" (0: 0).
- Мы понимали, что соперник будет играть плотно, надежно и компактно в обороне. План на игру был взломать эту защиту, и максимально быстро забить гол. Если брать первый тайм, то игра нам давалась, мы имели три стопроцентных момента, чтобы забить. Но мы их не реализовали.
Конечно, если не забиваешь, у соперника появляется уверенность. Где-то и поле нам мешало продемонстрировать тот футбол, который планировали. На поле такого качества легче обороняться. И было очевидно, что соперник счастлив, что получил ничью.
Нас ничья не устраивала, поэтому в конце должны были сыграть еще агрессивнее, и прагматичнее в атаке, но не получилось. Тем не менее, я поблагодарил ребят ведь играя на таком тяжелом поле, они придерживались нашего рисунка, нашего стиля игры. Не хватило только забитого гола.
Забей мы, игра бы раскрылась, и мы создали еще больше голевых моментов, еще обязательно были голы.
- Вы работаете в должности главного тренера "Кривбасса" уже неделю. Как проходит ваша адаптация?
- Знакомлюсь с футболистами. Конечно, времени на все пока не хватает. Но я рад, что ребята меня слышат и стараются выполнять мои установки. Это в большей степени касается работы с мячом и без мяча. Я этим очень доволен. Недоволен только тем, что сегодня не сумели использовать свои моменты", - сказал Бабич.
Популярное сейчас
- Опасные драконы с нестареющим Джеко. Босния и Герцеговина - будущий соперник Украины
- Валидол Украина прибережет на Боснию. С финнами Петраков справился отлично. Аудиомнение #118
- Финал Лиги Наций, награда Реброву, заявление Неймара. Главные новости за 10 октября
- КДК УАФ оштрафовал Динамо, Металлист и Кривбасс
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
Новости по теме
- 17:30 Украинские ВПК-Агро - Кривбасс 0:0. Криворожане теряют очки и с тренером Бабичем
- 16:01 Украинские Дерби-день в Первой лиге: Западноукраинское с дебютом Купцова и днепровское - с участием Кривбасса
- 11:22 Украинские Бабич дебютирует главным тренером Кривбасса, боевая встреча в Тернополе. Первая лига в среду