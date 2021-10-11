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Бабич - о ничьей с ВПК-Агро: Если брать первый тайм, то игра нам давалась

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Команды не выявили сильнейшего

Бабич - о ничьей с ВПК-Агро: Если брать первый тайм, то игра нам давалась

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Александр Бабич прокомментировал ничью против Вишневского "ВПК-Агро" (0: 0).

- Мы понимали, что соперник будет играть плотно, надежно и компактно в обороне. План на игру был взломать эту защиту, и максимально быстро забить гол. Если брать первый тайм, то игра нам давалась, мы имели три стопроцентных момента, чтобы забить. Но мы их не реализовали.

Конечно, если не забиваешь, у соперника появляется уверенность. Где-то и поле нам мешало продемонстрировать тот футбол, который планировали. На поле такого качества легче обороняться. И было очевидно, что соперник счастлив, что получил ничью.

Нас ничья не устраивала, поэтому в конце должны были сыграть еще агрессивнее, и прагматичнее в атаке, но не получилось. Тем не менее, я поблагодарил ребят ведь играя на таком тяжелом поле, они придерживались нашего рисунка, нашего стиля игры. Не хватило только забитого гола.

Забей мы, игра бы раскрылась, и мы создали еще больше голевых моментов, еще обязательно были голы.

- Вы работаете в должности главного тренера "Кривбасса" уже неделю. Как проходит ваша адаптация?

- Знакомлюсь с футболистами. Конечно, времени на все пока не хватает. Но я рад, что ребята меня слышат и стараются выполнять мои установки. Это в большей степени касается работы с мячом и без мяча. Я этим очень доволен. Недоволен только тем, что сегодня не сумели использовать свои моменты", - сказал Бабич.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
ФК Кривбасс

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