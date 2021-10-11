Первая лига в понедельник: Альянс может потеснить Кривбасс на третье место, матчи Металлиста и Оболони

Каждый из матчей, которые состоятся в этот день, можно считать топовыми. Ведь во всех них принимают участие команды из верхней части турнирной таблицы.

Вчера состоялись первые две игры 13 тура (ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 и Волынь - Нива 1:1).

Первые два матча дня можно посмотреть на YouTube-канале «Первая лига», а встреча в Харькове - на телеканале Футбол 3.

15:15 Альянс (Липовая Долина) - Олимпик (Донецк)

Третья команда принимает пятую. Команда Юрия Ярошенко будет фаворитом этого матча, но чисто по фактору собственного поля - сумского стадиона "Юбилейный". "Олимпик", как сообщил недавно его игрок Жуниор Нене, имеет "очень серьезные амбиции". Команда одерживает победы одна за другой - "Подолье", "Краматорск" стали хорошей подготовкой именно к этой игре. Здесь будет жесткий бой амбиций за зону лидеров.

В случае победы команда поселка Липовая Долина вытеснит криворожский "Кривбасс" со второй позиции на третью.

Из-за дисквалификации в этом поединке не сыграет вратарь дончан Владислав Рыбак, зато может быть в составе капитан и защитник Иван Билый, он свое удаление уже отбыл.

17:30 Оболонь (Киев) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Четвертая команда принимает 13-ю. Киевские "пивовары" являются откровенным фаворитом встречи, ведь очень уж трудно этого чемпионата набирает ход команда Игоря Жабченко из Горишних Плавней. В истории этих команд есть 16 встреч. Что интересно, одинаковое количество побед у обоих - по 8. И ни одной тебе ничьей! За забитыми голами минимальное преимущество у "Горняк-Спорта" - 18:17.

Второй поединок подряд у "Оболони" пропускает правый защитник Никита Безуглый из-за удаления в поединке с Кривбассом (0:0).

18:30 Металлист (Харьков) - Кремень (Кременчуг)

Лидер Первой лиги принимает 11-ю команду. Похоже, что харьковчанам не должна составить проблем игра против этого соперника из нижней части таблицы. Но так же было с "Горняк-Спортом" (1:1), а оппонент "Металлиста" "Кривбасс" только что потерял очки с "ВПК-Агро".

Лазарет "желто-синих" постепенно пустеет, а вот из-за дисквалификации в этом матче не сыграет центрбэк - опорный полузащитник Эдуард Сарапий.