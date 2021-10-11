Основной полузащитник Кремня выбыл на длительный срок из-за травмы

Летний новичок "Кремня" Орест Панчишин получил серьезную травму в матче с "Прикарпатьем" (1:1) и выбыл на длительный срок.

По данным Meta-ratings.com.ua, у 21-летнего хавбека диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. А это означает, что, как минимум, в ближайшие полгода Панчишин на футбольном поле не появится.

Панчишин до перехода в "Кремень" выступал за "Минай". Также он известен по выступлениям за львовские "Карпаты", воспитанником которых является.

В текущем сезоне Орест провел 13 матчей за "Кремень" во всех турнирах и отличился двумя голами.

Напомним, команда из Кременчуга занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 баллов.