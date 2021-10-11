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Основной полузащитник Кремня выбыл на длительный срок из-за травмы
У игрока диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена
Фото: meta-ratings.com.ua
Летний новичок "Кремня" Орест Панчишин получил серьезную травму в матче с "Прикарпатьем" (1:1) и выбыл на длительный срок.
По данным Meta-ratings.com.ua, у 21-летнего хавбека диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. А это означает, что, как минимум, в ближайшие полгода Панчишин на футбольном поле не появится.
Панчишин до перехода в "Кремень" выступал за "Минай". Также он известен по выступлениям за львовские "Карпаты", воспитанником которых является.
В текущем сезоне Орест провел 13 матчей за "Кремень" во всех турнирах и отличился двумя голами.
Напомним, команда из Кременчуга занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 баллов.
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