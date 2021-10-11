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Основной полузащитник Кремня выбыл на длительный срок из-за травмы

Первая лига
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У игрока диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена

Основной полузащитник Кремня выбыл на длительный срок из-за травмы

Фото: meta-ratings.com.ua

Новина українською

Летний новичок "Кремня" Орест Панчишин получил серьезную травму в матче с "Прикарпатьем" (1:1) и выбыл на длительный срок.

По данным Meta-ratings.com.ua, у 21-летнего хавбека диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. А это означает, что, как минимум, в ближайшие полгода Панчишин на футбольном поле не появится.

Панчишин до перехода в "Кремень" выступал за "Минай". Также он известен по выступлениям за львовские "Карпаты", воспитанником которых является.

В текущем сезоне Орест провел 13 матчей за "Кремень" во всех турнирах и отличился двумя голами.

Напомним, команда из Кременчуга занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 баллов.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Орест Панчишин
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Источник:
Meta-ratings

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