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Металлист несет потери перед матчем с Кремнем

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане не досчитались трех игроков

Металлист несет потери перед матчем с Кремнем

metalist1925.com

Новина українською

Сегодня "Металлист" в матче 13-го тура Первой лиги сыграет против "Кремня".

В данном поединке "Металлисту" не помогут сразу несколько основных исполнителей.

Маилтон и Фарес Балули не сыграют против "Кремня" из-за проблем со здоровьем, а Эдуард Сарапий пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 18:30.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Фарес Балули Эдуард Сарапий Металлист (Харьков) Маилтон
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
11.10.2021 в 18:34
Талантливые ученики "Кровосися" Азарова.... БалулЫ, СарапЫй
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Dany_Red (Харьков)
11.10.2021 в 17:59
Сарапый???? Ви якою мовою пишете ?? Клоуни
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c99baf (Харьков)
11.10.2021 в 18:08
По фени ботают...
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