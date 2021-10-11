Металлист несет потери перед матчем с Кремнем

Сегодня " Металлист " в матче 13-го тура Первой лиги сыграет против "Кремня".

В данном поединке "Металлисту" не помогут сразу несколько основных исполнителей.

Маилтон и Фарес Балули не сыграют против "Кремня" из-за проблем со здоровьем, а Эдуард Сарапий пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 18:30.