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Металлист несет потери перед матчем с Кремнем
Харьковчане не досчитались трех игроков
metalist1925.com
Сегодня "
В данном поединке "Металлисту" не помогут сразу несколько основных исполнителей.
Маилтон и Фарес Балули не сыграют против "Кремня" из-за проблем со здоровьем, а Эдуард Сарапий пропустит поединок из-за перебора желтых карточек.
Напомним, что поединок начнется сегодня в 18:30.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
11.10.2021 в 18:34
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Dany_Red (Харьков)
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