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Альянс - Олимпик 2:1. Крутое спасение за 10 минут от Липовой Долины
"Кривбасс" во второй раз подвигают на третье место
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 13 тур
11.10.2021 15:30
Город Сумы, стадион Юбилейный
Арбитр в поле - Павел Дубровец (Житомир)
Альянс (Липовая Долина) - Олимпик (Донецк) 2:1
Голы: Руслан Писный (63), Валерий Рогозинский (69) - Максим Прядун (45)
Предупреждения: Руслан Писный (25), Вячеслав Пиднебенной (27), Евгений Неплях (37), Константин Пикуль (59), Александр Лучик (80) - Артем Цурупин (17), Иван Билый (20), Артем Ковбаса (78)
"Альянс": 88 Важинский Ярослав15 Лебеденко Александр, 33 Пикуль Константин, 4 Неплях Евгений, 11 Писный Руслан, 78 Рогозинский Валерий, 9 Пиднебенной Вячеслав, 99 Ярошенко Константин, 25 Шарай Станислав, 22 Шмигельский Богдан, 13 Агапов Николай
Запасные: 55 Ефанов Руслан, 44 Адаменко Роман, 37 Зайков Кирилл, 94 Герт Андрей, 17 Осадчий Ян, 8 Лучик Александр, 10 Карноза Артур, 96 Сидоренко Ярослав, 21 Шпиренок Артем.
Главный тренер - Юрий Ярошенко
"Олимпик": 1 Шеремета Тимофей, 6 Цурупин Артем, 8 Яловенко Роман 23 Новиков Вадим, 99 Стрижак Андрей, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 97 Карвацкий Андрей, 19 Семчук Вадим, 11 Билый Иван, 12 Прядун Максим, 24 Дмитренко Владимир.
Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 4 Ходуля Илья, 10 Заричнюк Евгений, 77 Литовченко Максим, 15 Ходаковский Никита, 14 Мудрик Владислав, 91 Ковбаса Артем, 2 Трубочкин Иван, 9 Кириенко Игорь.
Главный тренер - Сергей Литовченко
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