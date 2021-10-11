Банада возвращается голом, дубль от Матеуса Пейшото. Металлист - Кремень 4:0

Харьковский "Металлист" одержал очень важную победу для уверенности в собственных силах. В прошлом туре подопечные Александра Кучера едва отыгралась в матче с "Горняк-Спорт" (1:1). После второй в сезоне потери очков в адрес главного тренера звучало немало критики.

Нужен был матч, где бы команда под руководством тренерского штаба ответила на эту критику. Такой и стала игра с "Кремнем".

В этом поединке после травмы вернулся в строй (вышел на замену) атакующий полузащитник Металлиста Евгений Банада. А бразильский форвард Матеус Пейшоту увеличил отрыв в гонке бомбардиров - он лидирует с 11 голами.

Поединок не показывали в прямой трансляции из-за технических проблем официального вещателя Первой лиги - ТК Футбол. Была надежда на то, что можно будет посмотреть хотя бы второй тайм, об этом говорил комментатор другого матча "Оболонь" - "Горняк-Спорт" Кирилл Круторогов. Но до конца встречи сигнала не было.

Первая лига, 13 тур

11.10.2021, 18:30

Город Харьков, стадион Металлист

Арбитр в поле - Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Металлист (Харьков) - Кремень (Кременчуг) 4:0

Голы: Матеус Пейшоту (49, 69), Риаскос (73), Евгений Банада (76)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 47 Юрий Романюк, 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 30 Кадим Харрис, 34 Владимир Танчик, 29 Вячеслав Танковский, 17 Егор Демченко, 12 Евгений Подлепенец, 11 Виейра Кампос Матеус Пейшоту

Запасные: 55 Андрей Бубенцов, 69 Дмитрий Шамич, 14 Антон Поступаленко, 86 Руслан Фомин, 6 Андрей Ралюченко, 94 Риаскос Валенсия Хосе Брайан, 99 Артем Билый, 44 Евгений Банада

Главный тренер - Александр Кучер

Кремень: 77 Виталий Мирный, 47 Денис Белоусов, 15 Александр Головко, 17 Валерий Курелех, 2 Богдан Бычков, 24 Владислав Сидоренко, 97 Сулейман Сейтхалилов, 99 Игорь Кошман, 7 Евгений Мурашов, 18 Виталий Бойко, 9 Максим Навроцкий

Запасные: 69 Даниил Ермолов, 19 Владислав Молько, 10 Сергей Белоус, 8 Вячеслав Орел, 22 Максим Аверьянов, 11 Симон Галоян, 35 Артем Товкач, 88 Тугай Ализаде

Главный тренер - Игорь Столовицкий