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Кучер: Я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре
Харьковчане с разгромным счетом одолели "Кремень"
Фото: ФК Металлист
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал разгромную победу своей команды над "Кремнем" (4:0).
- Получилась интересная игра, создавали моменты. В первом тайме была слабая реализация, но во втором все пошло намного лучше - забили четыре мяча. Хотя могли, в принципе, сделать это и в первом тайме. А так все по игре - был контроль, мы создавали моменты и забили достаточно.
- Пейшото шаг за шагом приближается к победе в гонке бомбардиров. Запланированы ли какие-то премиальные, если он таки этого достигнет? Ну или если забивает по два, как сегодня.
- Я не знаю, у него в контракте запланированы премиальные или нет. Главное, чтобы он забивал, а команда побеждала. Конечно, я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре. Это хорошо, и главное, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.
- Еще один вопрос по Пейшото. Сегодня он вышел с капитанской повязкой. Можете это прокомментировать?
- Что тут комментировать… Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото. Он лидер, ведет команду за собой, забивает, поэтому почему бы и нет?
- После ничейного результата с "Полесьем" было 5:0 с "Кривбассом", после ничьи с "Горняком-Спорт" - 4:0 сегодня. В чем секрет такой метаморфозы?
- Скажем так, с "Горняком-Спорт", наверное, была в первую очередь расслабленность. Ребята, видимо, были чересчур самоуверенными. После той игры мы переговорили с ними, объяснили, что не имеем права так играть, выходить на поле расслабленными и самоуверенными. Надо всегда максимально настраиваться и готовиться на игру. Мы переговорили, и все получилось. Сегодня на поле была другая команда по сравнению с прошлым матчем.
- Сегодня в первом тайме вы использовали Харриса на позиции под нападающим, но во втором вернули его на родную позицию левого вингера. Можно ли ожидать появления Кадима в роли классической "десятки" будут и впредь?
- Почему бы и нет? Он хорошо выглядел на этой позиции, просто во втором тайме мы сместили Кадима на фланг и пробовали под нападающим Брайана. А так Харрис хорошо выглядел, отлично сыграл. В середине он выполнял все, что от него требовалось.
- Вопрос по поводу Балули. Когда его можно ожидать на поле?
- Фарес простудился, у него еще есть температура. Лечится", - подытожил Кучер.
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