  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кучер: Я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер: Я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане с разгромным счетом одолели "Кремень"

Кучер: Я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал разгромную победу своей команды над "Кремнем" (4:0).

- Получилась интересная игра, создавали моменты. В первом тайме была слабая реализация, но во втором все пошло намного лучше - забили четыре мяча. Хотя могли, в принципе, сделать это и в первом тайме. А так все по игре - был контроль, мы создавали моменты и забили достаточно.

- Пейшото шаг за шагом приближается к победе в гонке бомбардиров. Запланированы ли какие-то премиальные, если он таки этого достигнет? Ну или если забивает по два, как сегодня.

- Я не знаю, у него в контракте запланированы премиальные или нет. Главное, чтобы он забивал, а команда побеждала. Конечно, я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре. Это хорошо, и главное, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.

Читайте такжеБанада возвращается голом, дубль от Матеуса Пейшоту. Металлист - Кремень 4:0

- Еще один вопрос по Пейшото. Сегодня он вышел с капитанской повязкой. Можете это прокомментировать?

- Что тут комментировать… Федорива и Фомина нет, поэтому выбрали Пейшото. Он лидер, ведет команду за собой, забивает, поэтому почему бы и нет?

- После ничейного результата с "Полесьем" было 5:0 с "Кривбассом", после ничьи с "Горняком-Спорт" - 4:0 сегодня. В чем секрет такой метаморфозы?

- Скажем так, с "Горняком-Спорт", наверное, была в первую очередь расслабленность. Ребята, видимо, были чересчур самоуверенными. После той игры мы переговорили с ними, объяснили, что не имеем права так играть, выходить на поле расслабленными и самоуверенными. Надо всегда максимально настраиваться и готовиться на игру. Мы переговорили, и все получилось. Сегодня на поле была другая команда по сравнению с прошлым матчем.

- Сегодня в первом тайме вы использовали Харриса на позиции под нападающим, но во втором вернули его на родную позицию левого вингера. Можно ли ожидать появления Кадима в роли классической "десятки" будут и впредь?

- Почему бы и нет? Он хорошо выглядел на этой позиции, просто во втором тайме мы сместили Кадима на фланг и пробовали под нападающим Брайана. А так Харрис хорошо выглядел, отлично сыграл. В середине он выполнял все, что от него требовалось.

- Вопрос по поводу Балули. Когда его можно ожидать на поле?

- Фарес простудился, у него еще есть температура. Лечится", - подытожил Кучер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Кремень (Кременчуг) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...