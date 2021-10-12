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Форвард Металлиста: Забитый гол в ворота Кремня посвящаю беременной жене

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Брайан Риаскос - о разгромной победе над "Кремнем" (4:0)

Форвард Металлиста: Забитый гол в ворота Кремня посвящаю беременной жене

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Брайан Риаскос поделился впечатлениями после победы над "Кремнем" (4:0).

- Брайан, с победой! Поделились впечатлениями от матча.

- Спасибо! Как по мне, мы должны были забивать еще в первом тайме, но не получилось. Во втором тайме прибавили, забили первый, а затем прорвало - второй, третий, четвертый. Пошла наша игра, к которой мы готовились.

- Накануне ты отмечал день рождения. Хотел себе сделать в этой игре подарок в виде гола?

- Да, очень рад, что забил, к тому же такой красивый гол. Это все работа на тренировках, которая сегодня сыграла свою роль.

- После гола ты засунул мяч себе под футболку, изобразив живот. Это то, о чем мы подумали?

- Моя супруга беременна уже четыре месяца. Для меня это двойная мотивация. Этот гол специально для любимой жены, она очень рада.

- В воскресенье, когда тебя поздравляли с днем рождения, Андерсон Рибейро и другие пошутили и разбили тебе на голове яйца. Что скажешь об этом?

- У нас хороший коллектив, отличная атмосфера. Это очень важно. Мы как одна семья, всегда поддерживаем друг друга. Мы все дружим, хотя я такого сюрприза, конечно, не ожидал. (Смеется.) Но все были рады", - сказал Риаскос в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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Источник:
ФК Металлист

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