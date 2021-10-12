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Калитвинцев пропускает еще один тур. Матч Полесья снова перенесли
Житомирский клуб пропускает уже четвертый поединок
Фото: ФК Полесье
Матч 14-го тура Первой лиги "Олимпик" - "Полесье" - перенесен.
Причина та же - заболевания ряда игроков житомирского клуба на коронавирус. Организаторы соревнований пошли на встречу клуба и удовлетворили просьбу о назначении другой даты встречи.
О дате проведения перенесенного поединка будет сообщено позже. Добавим, что матч "Олимпик" - "Полесье" должен был состояться 15 октября.
Напомним, ранее команда Юрия Калитвинцева перенесла уже три встречи - с "ВПК-Агро", с "Волынью" и "Краматорском".
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