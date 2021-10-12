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Победа к дню рождения Костышина с боем братьев Савошко. Ужгород - Подолье 0:1
Но ни один из Савошков матч до конца матч не доиграл
Скріншот із трансляці ТК Футбол
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Первая лига, 13 тур
12.10.2021, 13:15
Город Ужгород, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Евгений Цыбулько (Черкассы)
Ужгород - Подолье (Хмельницкий) 0:1
Гол: Андрей Липовуз (8)
Предупреждение: Андрей Липовуз (45), Виталий Каверин (51), Владислав Савошко (71), Евгений Кучеренко (90 + 2)
"Ужгород": 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр (19 Ференцик Вадим, 87), 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 4 Аксенов Александр (6 Выскребенцев Андрей, 46), 7 Ряшко Виктор (18 Ефименко Дмитрий, 71), 9 Гайдучик Николай, 8 Дуран Владимир (11 Мердеев Вадим, 46), 20 Пыняшко Василий, 27 Чушенко Владислав, 99 Хомченко Виктор.
Запасные: 1 Ющишин Вадим, 13 Федак Стефан, 10 Тищук Павел, 12 Славик Юрий.
Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий
"Подолье": 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговський Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 8 Липовуз Андрей, 2 Прихна Дмитрий, 15 Цыбульник Александр (33 Веремеенко Олег, 90), 49 Каверин Виталий (70 Мораренко Станислав , 81), 17 Савошко Владимир (19 Островский Денис, 69), 18 Карпенко Игорь (11 Коваль Станислав, 78).
Запасные: 35 Шухман Богдан, 20 Панасенков Артем, 10 Прилепа Владислав, 21 Ващишин Артур.
Главный тренер - Виталий Костышин
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