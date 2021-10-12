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Когда некому забивать. Прикарпатье - Агробизнес 0:0
Волочиск во Франыку доминирует, но не выигрывает
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Первая лига, 13 тур
12.10.2021, 15:30
Город Ивано-Франковск, стадион Рух
Арбитр в поле - Дмитрий Кузовлев (Запорожье)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск) 0:0
"Прикарпатье": 54 Новак Андрей, 89 Матушевский Олег, 5 Лень Олег, 23 Квасный Николай, 4 Пастух Иван, 8 Толочко Роман, 19 Волошинович Ростислав, 21 Сондей Иван, 14 Цюцюра Василий, 15 Воробчак Назарий, 90 Барчук Роман
Запасные: 1 Сердюк Роман, 10 Хома Андрей, 6 Рудюк Владимир, 11 Писко Михаил, 2 Мащенко Данил, 44 Пархуць Виталий, 77 Дитко Роман, 99 Горбаченко Владислав, 3 Француз Василий, 12 Секач Николай, 34 Генык Василий, 7 Кузьмин Роман
Главный тренер - Олег Рыпан
"Агробизнес" 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 13 Черненко Руслан, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 18 Когут Иван, 14 Думанюк Артур, 21 Бойчук Игорь, 16 Семенец Богдан
Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 12 Емаев Евгений, 22 Нагорный Игорь, 20 Гудзинский Вадим, 80 Семенюк Сергей, 77 Петров Сергей, 45 Захаркив Юрий
Главный тренер - Александр Чижевский
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