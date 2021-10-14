Один из игроков Кремня возможно "отпраздновал" гол в свои ворота. УАФ открыла дело

Комитет этики и честной игры УАФ открыл дело по матчу 11-го тура Первой лиги "Ужгород" – "Кремень" (2:0) .

Комитет рассмотрит эпизод в моменте с первым голом "Ужгорода", когда футболист "Кремня" Виталий Бойко выбросил руки вверх и сделал характерное движение, как обычно это делают при праздновании забитого мяча.

Отмечается, что аномальных движений коэффициентов в букмекерских конторах по этому матчу не было.

Напомним, что ранее под подозрение попали около десяти матчей "Кремня" в первой части сезона 2019/20.