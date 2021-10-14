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Один из игроков Кремня возможно "отпраздновал" гол в свои ворота. УАФ открыла дело
Комитет этики и честной игры открыл дело по матчу Ужгород – Кремень
fcuzhhorod.com
Комитет этики и честной игры УАФ открыл дело по
Комитет рассмотрит эпизод в моменте с первым голом "Ужгорода", когда футболист "Кремня" Виталий Бойко выбросил руки вверх и сделал характерное движение, как обычно это делают при праздновании забитого мяча.
Отмечается, что аномальных движений коэффициентов в букмекерских конторах по этому матчу не было.
Напомним, что ранее под подозрение попали около десяти матчей "Кремня" в первой части сезона 2019/20.
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