  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Один из игроков Кремня возможно "отпраздновал" гол в свои ворота. УАФ открыла дело
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из игроков Кремня возможно "отпраздновал" гол в свои ворота. УАФ открыла дело

Первая лига
(1 голосов)

Комитет этики и честной игры открыл дело по матчу Ужгород – Кремень

Один из игроков Кремня возможно "отпраздновал" гол в свои ворота. УАФ открыла дело

fcuzhhorod.com

Новина українською

Комитет этики и честной игры УАФ открыл дело по матчу 11-го тура Первой лиги "Ужгород" – "Кремень" (2:0).

Комитет рассмотрит эпизод в моменте с первым голом "Ужгорода", когда футболист "Кремня" Виталий Бойко выбросил руки вверх и сделал характерное движение, как обычно это делают при праздновании забитого мяча.

Отмечается, что аномальных движений коэффициентов в букмекерских конторах по этому матчу не было.

Напомним, что ранее под подозрение попали около десяти матчей "Кремня" в первой части сезона 2019/20.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) ФК Ужгород
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Фанат АПЛ
14.10.2021 в 23:25
А никто не мог подумать,что это был сарказм от игрока Кремня.Чувака так достала донная игра его команды,что уже радовался голу соперника,жест отчаяния...
Ответить
+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2021 в 23:23
ну поставил чувак через подставных и шо?))))))))))))
Ответить
0
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 23:20
Ахахах)))Класс)))Кто-то верит что Украинский футбол играет по честному)))Ржу...Гыыыы...)))
Ответить
0
-6


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...