Оболонь после страшного поражения принимает еще одну команду из Полтавской области, новый перенос из-за Полесья

Сегодня тремя поединками должен был начаться 14 тур в Первой лиге. Но будет только два матча из-за того, что у житомирских "волков" до сих пор продолжается вспышка коронавируса. Еще по два поединка состоятся в субботу и воскресенье. А завершится тур в понедельник.

Лучше футбол смотреть вживую на стадионе. Если же такой возможности нет, то будут телетрансляции обоих поединков от ТК Футбол. Матч "Оболони" с "Кременем" можно посмотреть на YouTube-платформе "Первая лига", а "Нивы" с "ВПК-Агро" - на канале Футбол 3.

Олимпик (Донецк) - Полесье (Житомир)

Матч перенесен. Это уже 4-я (!) подряд игра "Полесья", которую приходится откладывать на потом из-за вспышки ковида.

17:30 Оболонь (Киев) - Кремень (Кременчуг)

Каждая команда провела по одному очень ...странному матчу. Команда из "Кремень-Арены" проиграла в 11 туре "Ужгороду" 0:2 и тот матч породил очень много слухов, особенно когда руки вверх после одного из пропущенных голов поднял атакующий полузащитник Виталий Бойко. А в 13 туре уже киевская "Оболонь" уступила горишнеплавнянскому "Горняк-Спорту" 0:3. Теперь есть возможность хотя бы частично реабилитироваться против другой команды из той же Полтавской области.

В истории "Кремня" и "Оболони" с 2012 года было 11 встреч, в 6 из них побеждали "пивовары", у 4 - "камешки", еще одна игра была ничейной. Статистика забитых голов 18-10 в пользу киевлян.

У гостей в этом поединке есть одна дисквалификационная потеря - не сыграет центральный защитник Александр Головко-младший.

18:30 Нива (Тернополь) - ВПК-Агро (Шевченковка)

Новый наставник "Нивы" Андрей Купцов имеет в активе ничью в Луцке (1:1), а теперь дебютирует на посту тренера собственно в домашнем поединке перед болельщиками "туров". Соперник крепенький, но такой, которого за турнирным положением Нива должна побеждать.

С другой стороны, как накануне говорил наставник "ВПК-Агро" Александр Грицай, его команда 2 матча подряд не пропускает. Не сумел забить даже "Кривбасс" Александра Бабича. В пользу команды Грицая в этом противостоянии говорит то, что тернополяне ужасно не любят держать мяч и атаковать. Если их лишить любимого, свободных зон для выбеганий в контрвыпады, можно из этой "нивы" собирать "урожай". Другое дело, что с атакой у "​​ВПК-Агро" настоящий ужас из-за травмы Станислава Кулиша. Даниил Колесник пока только ждет, когда уступить место в составе своему старшему коллеге по позиции.

Команды имеют по одной дисквалификационной потере: за хозяев не сыграет фланговик Владислав Дворовенко, а за гостей - капитан команды и центральный защитник Сергей Палюх.

Команды одновременно пришли в Первую лигу с прошлого сезона, тогда и впервые встречались. И дважды побеждала команда из Днепропетровской области - 1:0 и 2:1.