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Президент Альянса не покинет свою должность до конца года

Первая лига
(2 голосов)

В руководстве клуба изменений не будет

Президент Альянса не покинет свою должность до конца года

Фото: SumyToday

Новина українською

В последних семи турах Первой лиги "Альянс" из Липовой долины набрал 19 очков. Таким был ответ футболистов на то, что президент ФК Сергей Демченко передумал покидать свой пост и, по крайней мере, до конца года будет руководить клубом.

Команда из Липовой долины поднялась на 2-е место, уступая только харьковскому "Металлисту". Отмечается, что в "Альянсе" нет долгов по зарплате, премии выплачивают через день после матчей.

Главный тренер Юрий Ярошенко доверяет каждому из 21-го игроков, которые связаны контрактом с "Альянсом", и в команде острая конкуренция за попадание в стартовый состав.

Основная задача команды - закрепиться среди лидеров Первой лиги. Речь о попадании в УПЛ пока не идет, конкретика в этом вопросе появится перед началом весенней части сезона.

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В статье: Сергей Демченко Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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danopas
15.10.2021 в 12:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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