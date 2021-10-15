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Президент Альянса не покинет свою должность до конца года
В руководстве клуба изменений не будет
Фото: SumyToday
В последних семи турах Первой лиги "Альянс" из Липовой долины набрал 19 очков. Таким был ответ футболистов на то, что президент ФК Сергей Демченко передумал покидать свой пост и, по крайней мере, до конца года будет руководить клубом.
Команда из Липовой долины поднялась на 2-е место, уступая только харьковскому "Металлисту". Отмечается, что в "Альянсе" нет долгов по зарплате, премии выплачивают через день после матчей.
Главный тренер Юрий Ярошенко доверяет каждому из 21-го игроков, которые связаны контрактом с "Альянсом", и в команде острая конкуренция за попадание в стартовый состав.
Основная задача команды - закрепиться среди лидеров Первой лиги. Речь о попадании в УПЛ пока не идет, конкретика в этом вопросе появится перед началом весенней части сезона.
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