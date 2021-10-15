Оболонь - Кремень 2:0. Коуч Иващенко превращает игроков основы в джокеров, а они забивают голы

Этот матч должен был быть домашним для "Кремня". Но клуб обратился в ПФЛ с просьбой провести его не в Кременчуге, а в Киеве из-за "профилактических ремонтных работ на стадионе". Больше ничего не объяснили.

"Оболонь" таким изменениям была только рада, особенно после поражения в прошлом 13-м туре от "Горняк-Спорта" с той же Полтавщины, что и "Кремень". В составе "пивоваров" на замене остались привычные игроки основы Константин Черний, Артур Мурза, Алексей Лобов и Иван Матяж.

Весь первый тайм "пивовары" пытались растянуть оборону "Кременя". "Камни" Игоря Столовицкого играли довольно компактно, особенно внимательно в центре обороны. Еще было несколько полумоментов в привычных контрвыпадах.

На старте второй половины встречи "Кремень" бросился в атаку, как будто понимал, что это будет его "лебединая песня". Потом один за другим у "пивоваров" вышли Черний, Матяж, Лобов и Мурза. Трое из них приняли участие в голах "Оболони".

Первый гол случился после подачи с углового. Головой пробивал в угол Иван Матяж, вратарь "Кремня" "потянул", а на добивании сыграл центрфорвард Константин Черний. Кстати, взятие ворот он не праздновал, ведь раньше играл в "Кремне" - 1:0.

Второй гол стал катастрофической ошибкой со стороны центрального защитника "Кремня" Вячеслава Орла. В прессинг пошли двое футболистов "Оболони" и игрок Кремня просто отдал пас на ход Артуру Мурзе. Тот вышел на вратаря "камней" и забил свой гол - 2:0.

Первая лига, 14 тур

15.10.2021, 17:30

Город Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле - Александр Титов (Донецк)

Оболонь (Киев) - Кремень (Кременчуг) 2:0

Голы: Константин Черний (69), Артур Мурза (84)

"Оболонь": 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 15 Бородай Олег, 6 Мате Юрий, 3 Безуглый Никита, 8 Савченко Алексей (11 Матяж Иван, 59), 88 Покотилюк Максим (55 Лобов Алексей, 59), 13 Мединский Игорь, 99 Олейник Дмитрий (7 Мурза Артур, 66), 10 Слободян Олег (21 Щебетун Алексей, 70), 9 Батальский Александр (18 Черний Константин, 46).

Запасные: 1 Федоровский Назарий, 12 Слуцкий Алексей, 2 Глошардин Никита, 4 Майданевич Алексей, 16 Лукьянчук Павел, 24 Прокопенко Егор, 77 Чидомере Алекс.

Главный тренер - Валерий Иващенко

"Кремень": 77 Мирный Виталий, 47 Белоусов Денис, 8 Орел Вячеслав, 17 Курелех Валерий, 2 Бычков Богдан, 24 Сидоренко Владислав, 11 Галоян Симон (10 Белоус Сергей, 57), 99 Кошман Игорь, 7 Мурашов Евгений, 18 Бойко Виталий , 20 Галата Денис.

Запасные: 69 Ермолов Даниил, 19 Молько Владислав, 4 Пилипенко Виктор, 22 Аверьянов Максим, 88 Ализаде Тугай, 35 Товкач Артем, 9 Навроцкий Максим.

Главный тренер - Игорь Столовицкий