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Нива - ВПК-Агро 2:0. Дубль Кисленко обеспечивает победу над неудобным соперником
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Первая лига, 14 тур
15.10.2021, 18:30
Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)
Нива (Тернополь) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0
Голы: Сергей Кисленко (15, 31)
"Нива": 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 2 Скакун Андрей, 15 Мороз Тарас, 8 Дедух Руслан, 88 Процив Максим, 7 Семенина Игорь, 11 Гатала Игорь, 9 Кисленко Сергей.
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 65 Васько Артем, 33 Демчук Максим, 44 Стельмащук Максим, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 17 Волохатый Роман, 10 Ризнык Андрей, 77 Мамешев Магомед, 6 Пинчук Кирилл.
Главный тренер - Андрей Купцов
"ВПК-Агро": 35 Махновский Константин, 21 Пашаев Павел, 88 Зозуля Дмитрий, 27 Сухарь Тимофей, 5 Шевченко Евгений, 19 Косовский Сергей, 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуни, 32 де Паула Мерседес Висенте, 77 Наполов Сергей, 39 Лепа Дмитрий 8 Будняк Иван.
Запасные: 70 Дудик Артем, 13 Коберидзе Лука, 11 Колесник Даниил, 10 Литвиненко Иван, 3 Слива Роман, 4 Тарадуда Денис, 28 Хубутия Акаки, 25 Шевченко Дмитрий.
Главный тренер - Александр Грицай
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