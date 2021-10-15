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Нива - ВПК-Агро 2:0. Дубль Кисленко обеспечивает победу над неудобным соперником

Первая лига
(2 голосов)
Нива - ВПК-Агро 2:0. Дубль Кисленко обеспечивает победу над неудобным соперником

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 14 тур

15.10.2021, 18:30

Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)

Нива (Тернополь) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0

Голы: Сергей Кисленко (15, 31)

"Нива": 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 2 Скакун Андрей, 15 Мороз Тарас, 8 Дедух Руслан, 88 Процив Максим, 7 Семенина Игорь, 11 Гатала Игорь, 9 Кисленко Сергей.

Запасные: 71 Жупанский Виталий, 65 Васько Артем, 33 Демчук Максим, 44 Стельмащук Максим, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 17 Волохатый Роман, 10 Ризнык Андрей, 77 Мамешев Магомед, 6 Пинчук Кирилл.

Главный тренер - Андрей Купцов

"ВПК-Агро": 35 Махновский Константин, 21 Пашаев Павел, 88 Зозуля Дмитрий, 27 Сухарь Тимофей, 5 Шевченко Евгений, 19 Косовский Сергей, 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуни, 32 де Паула Мерседес Висенте, 77 Наполов Сергей, 39 Лепа Дмитрий 8 Будняк Иван.

Запасные: 70 Дудик Артем, 13 Коберидзе Лука, 11 Колесник Даниил, 10 Литвиненко Иван, 3 Слива Роман, 4 Тарадуда Денис, 28 Хубутия Акаки, 25 Шевченко Дмитрий.

Главный тренер - Александр Грицай

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Нива (Тернополь) Сергей Кисленко
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