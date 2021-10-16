Первая встреча с начала 1960-х, Олег Рыпан в гостях у бывшей команды - Первая лига в субботу

Второй день 14-го тура в Первой лиге. Первого состоялось 2 матча: "Нива" обыграла "ВПК-Агро" 2:0, а "Оболонь" победила "Кремень" с тем же счетом. Третий поединок "Олимпик" - "Полесье" был перенесен из-за вспышки COVID-19 в житомирской команде.

Первый поединок дня можно увидеть на телеканале Футбол 3, матч в Кривом Роге покажут на платформе YouTube под названием "Первая лига". И безусловно, лучше всего смотреть футбол на стадионе.

13:15 Подолье (Хмельницкий) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Седьмая команда принимает девятого. "Орлы" давно выступают в Первой лиге, а вот "Подолье" вышло к ней лишь с этого сезона.

Команды с давними традициями очень давно не встречались между собой в официальных матчах, последний раз это было еще в 1999-2000 годах. И, как вы понимаете, это было далеко не то "Подолье" и не то "Прикарпатье", что сегодня. Тогда "Прикарпатье-2" играло против "Подолья" в пределах Второй лиги. Дважды победили подоляне с общей разницей 6-3. Свои воспоминания о Хмельницком есть у наставника "Прикарпатья", вратаря в прошлом Олег Рыпана. В 2004 он выступал за эту команду, провел 9 матчей.

От истории - к современности. Лишь однажды подоляне тренера Виталия Костышина уступили на своем поле в этом сезоне. Это был скандальный поединок с "Олимпиком" и чем он завершился, можете почитать в другой новости на нашем сайте.

"Подолье" 2 матча подряд не может забить на своем стадионе по улице Проскуровской. У франковской команды есть определенные проблемы с атакой. Только в первом матче забили больше 2 голов, а обычно стараются обходиться и одним. В этой же игре с атакой будет еще труднее, потому что есть одна, но очень важная кадровая потеря - из-за перебора карточек не сыграет лучший бомбардир команды №90 Роман Барчук.

15:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Краматорск

Третья команда принимает 13-ю. А еще недавно, в начале чемпионата, они были соседями. Есть несколько причин, почему команда слободской части Донецкой области сейчас находится внизу: у нее есть 3 поединка в запасе, отпечаток оставила вспышка COVID-19, травмы и дисквалификации основных игроков с отсутствием футболистов на тех же позициях. В общем видно, что на длинной дистанции команде Алексея Городова становится трудно во всех звеньях.

"Краматорск" - единственная команда в Первой лиге, у которой нет ни одной ничьи. На этой неделе в составе "желто-зеленых" появился новичок - защитник Владимир Грачев.

Поговорили о "Краматорске" - надо и о "Кривбассе". В прошлом туре потеряли очки с "ВПК-Агро" и уступили 2 место липоводолинскому "Альянсу". Сейчас важно не отпустить команду из Сумской области в отрыв.

у краматорцев нет ни одной, а у "Кривбасса" сразу две дисквалификационные потери - из-за перебора желтых карточек не сыграют защитник Андрей Мостовой и лучший нападающий Алексей Хобленко.

Вообще в возрожденном клубе Кривого Рога продолжаются изменения - в команде их проводит наставник Александр Бабич, для которого это будет третий матч на посту. Происходят и внешние изменения: на стадионе "Горняк" установлена ​​новая башня для освещения, высотой 42 м.

Как свидетельствует статистика, "Краматорск" и "Кривбасс" не сталкивались между собой в официальных матчах с 1962 года. До того с 1960-го в рамках Первой лиги СССР было 5 матчей и, что интересно, статистика на стороне команды Донецкой области - 2 победы, еще 3 поединка - вничью, разница мячей - 6-4.