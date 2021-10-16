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На стадионе Горняк в Кривом Роге установлена вышка для освещения по параметрам УЕФА

Первая лига
(1 голосов)

Замахнулись на Лигу Европы

На стадионе Горняк в Кривом Роге установлена вышка для освещения по параметрам УЕФА

ФК Кривбас

Новина українською

Вторая башня под будущее освещение на криворожском стадионе "Горняк", домашней арене "Кривбасса", уже установлена, сообщает клуб.

Небольшое строительство на стадионе "Горняк" продолжается. Вторая 42-метровая вышка для освещения установлена. Ее обустроили возле арки центрального входа на арену.

1700 люмен - именно такая мощность ламп всех четырех башен. Эти параметры соответствуют требованиям УЕФА и позволяют принимать матчи Лиги Европы. В течение двух недель будут установлены все вышки, которые сначала будут работать в тестовом режиме. Электрическую энергию они будут получать от дизельного генератора.

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Обновление стадиона проходит непрерывно и с наименьшими неудобствами. Поэтому ФК "Кривбасс" параллельно продолжает играть здесь домашние поединки в Первой лиге.

Сегодня в 15:30 начнется домашний матч "Кривбасса" с "Краматорском".

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В статье: УЕФА Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Лига Европы Кривой Рог
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Источник:
Кривбас

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2021 в 14:32
Люмени для люмпенів
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