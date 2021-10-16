На стадионе Горняк в Кривом Роге установлена вышка для освещения по параметрам УЕФА

Вторая башня под будущее освещение на криворожском стадионе "Горняк", домашней арене " Кривбасса ", уже установлена, сообщает клуб.

Небольшое строительство на стадионе "Горняк" продолжается. Вторая 42-метровая вышка для освещения установлена. Ее обустроили возле арки центрального входа на арену.

1700 люмен - именно такая мощность ламп всех четырех башен. Эти параметры соответствуют требованиям УЕФА и позволяют принимать матчи Лиги Европы. В течение двух недель будут установлены все вышки, которые сначала будут работать в тестовом режиме. Электрическую энергию они будут получать от дизельного генератора.

Обновление стадиона проходит непрерывно и с наименьшими неудобствами. Поэтому ФК "Кривбасс" параллельно продолжает играть здесь домашние поединки в Первой лиге.

Сегодня в 15:30 начнется домашний матч "Кривбасса" с "Краматорском".